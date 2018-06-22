Угорщина зменшила рівень вимог до України щодо закону про освіту

Угорський уряд вже не вимагає від України безумовної відмови від діючої редакції мовної норми закону про освіту.

Про це інформує "Європейська правда".

Читайте також: Угорці в Україні пишаються, що не знають української, – експертка РЄ

Це повідомив на прес-конференції у Нижньому Солотвині (Закарпаття) міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Угорський міністр дав коментарі ЗМІ після завершення першого раунду консультацій за участі глав МЗС та Міносвіти України та їх колег з Угорщини. Сійярто повідомив про прогрес у переговорах щодо мови освіти.

"Ми сьогодні зробили перші кроки, попереду багато роботи", – резюмував він. "Ми намагалися не дискутувати про те, як закон зробить більш ефективним вивчення української мови. Ми лише просимо про те, щоби це не заважало інтересам угорськомовної меншини. Це – наше єдине прохання", – додав міністр.

Петер Сійярто не став вимагати скасування або призупинення дії ст.7 закону "Про освіту", хоча досі це було ключовою вимогою Угорщини. Натомість Угорщина наголошує лише на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.

Лілія Гриневич заявила, що Україна поважає і виконає всі рекомендації Венеціанської комісії. Ми сподіваємося, що на підставі цього український парламент нарешті прийняв закон про продовження перехідного періоду. Також ми очікуємо, щоби було виконано рекомендацію про те, що приватні школи не мають підпадати під вимоги цього закону,

– сказав Сійярто.

Він окремо наголосив, що під час консультації українська сторона гарантувала йому виконання цих вимог. Законопроекти про виконання цих вимог Венеціанської комісії вже затверджені урядом і чекають на схвалення Верховною радою.