Угорський клуб вигнав українського футболіста, який отримав 4-місячну дискваліфікацію
Угорський клуб "Кішварда" вирішив розірвати відносини з українським форвардом Антоном Шиндером.
Причина такого рішення – чотиримісячна дискваліфікація, яку українець заробив, штовхнувши арбітра в матчі угорського першості.
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Шиндер став гравцем "Кішварди" в середині червня. За цей час він провів лише дві зустрічі. В Україні цей гравець виступав за "Таврію", "Чорноморець", "Шахтар" та "Ворсклу". Також на його рахунку 2 матчі за збірну України.
Українського футболіста замінив інший співвітчизник Артем Мілевський, який уклав угоду з "Кішвардою" строком на один сезон.
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Джерело: 24 Канал
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