Угорський клуб вигнав українського футболіста, який отримав 4-місячну дискваліфікацію

Угорський клуб "Кішварда" вирішив розірвати відносини з українським форвардом Антоном Шиндером.

Причина такого рішення – чотиримісячна дискваліфікація, яку українець заробив, штовхнувши арбітра в матчі угорського першості.

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Шиндер став гравцем "Кішварди" в середині червня. За цей час він провів лише дві зустрічі. В Україні цей гравець виступав за "Таврію", "Чорноморець", "Шахтар" та "Ворсклу". Також на його рахунку 2 матчі за збірну України.

Українського футболіста замінив інший співвітчизник Артем Мілевський, який уклав угоду з "Кішвардою" строком на один сезон.

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