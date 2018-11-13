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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Угорський політик був "спостерігачем" на псевдовиборах на Донбасі: є реакція України

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      Гергьо Тамаш Шаму був "спостерігачем" за псевдовиборами проросійських бойовиків
      Гергьо Тамаш Шаму був "спостерігачем" за псевдовиборами проросійських бойовиків / Фото з вільних мереж

      Член угорської партії "Йоббік" Гергьо Тамаш Шаму був "спостерігачем" за псевдовиборами проросійських бойовиків на окупованому Донбасі. Посол України в Угорщині Любов Непоп закликала Будапешт відреагувати на цей інцидент.

      "Звернулася до голови партії "Йоббік", Обласної Ради Бекеш та Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. Ми високо цінуємо підтримку Угорщини в питанні відновлення територіальної цілісності та миру в Україні. Такі ж дії окремих "політиків" заслуговують на суворе засудження й належну реакцію з тим, щоб запобігти їхньому повторенню", – написала українська дипломатка у своєму Facebook.

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      Така поведінка в гонитві за популярністю, забуваючи про майже щоденні втрати від тривалої російської агресії серед українських громадян, в тому числі угорської національності, не лише порушує українські закони та міжнародні правові норми, а й просто глибоко аморальна,
      – наголосила Непоп.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

      як відбувались псевдовибори проросійських  бойовиків на донбасі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Псевдовибори на окупованому Донбасі Війна на Донбасі Угорщина Скандал
      Джерело: 24 канал
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