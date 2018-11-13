Угорський політик був "спостерігачем" на псевдовиборах на Донбасі: є реакція України

Член угорської партії "Йоббік" Гергьо Тамаш Шаму був "спостерігачем" за псевдовиборами проросійських бойовиків на окупованому Донбасі. Посол України в Угорщині Любов Непоп закликала Будапешт відреагувати на цей інцидент.

"Звернулася до голови партії "Йоббік", Обласної Ради Бекеш та Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. Ми високо цінуємо підтримку Угорщини в питанні відновлення територіальної цілісності та миру в Україні. Такі ж дії окремих "політиків" заслуговують на суворе засудження й належну реакцію з тим, щоб запобігти їхньому повторенню", – написала українська дипломатка у своєму Facebook.

Читайте також: Для чого Путіну псевдовибори на Донбасі: Жебрівський розкрив мету Кремля

Така поведінка в гонитві за популярністю, забуваючи про майже щоденні втрати від тривалої російської агресії серед українських громадян, в тому числі угорської національності, не лише порушує українські закони та міжнародні правові норми, а й просто глибоко аморальна,

– наголосила Непоп.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.