Угорський посол Ійдярто заявив, що йому "забагато української мови": як відреагували в Україні

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в одному з інтерв’ю висловив неоднозначну позицію щодо української мови. Він заявив, що її в Україні забагато, а угорській нацменшині важко її вчити. Він також додав, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна – НАТО. На такі обурливі слова дипломата вже відреагували в українському МЗС.

Там зазначають: Ійдярто вже отримав ноту протесту. Про це мовиться на фейсбук-сторінці головного українського дипвідомства.

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Через скандальне інтерв’ю Ійдярто запросили до МЗС, де йому зазначили про неприйнятність заяв щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна – НАТО.

В ході бесіди було додатково наголошено на тому, що український закон "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією,

– мовиться у дописі.

Що відомо про угорсько-українські конфлікти?Угорська влада вже неодноразово виступала з провокаційними заявами щодо українською мови. Найчастіше – через новий освітній закон, який передбачає навчання українською мовою (поряд з мовами національних меншин).



Втім провокації не обмежувалися одними лише заявами – угорці вдаються і до дій. Наприклад, минулого року на Закарпатті спалахнув скандал через таємну видачу угорських паспортів українцям у консульстві держави.