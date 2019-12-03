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      Угорський посол Ійдярто заявив, що йому "забагато української мови": як відреагували в Україні

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      Істван Ійдярто / Прямий

      Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в одному з інтерв’ю висловив неоднозначну позицію щодо української мови. Він заявив, що її в Україні забагато, а угорській нацменшині важко її вчити. Він також додав, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна – НАТО. На такі обурливі слова дипломата вже відреагували в українському МЗС.

      Там зазначають: Ійдярто вже отримав ноту протесту. Про це мовиться на фейсбук-сторінці головного українського дипвідомства.

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      Через скандальне інтерв’ю Ійдярто запросили до МЗС, де йому зазначили про неприйнятність заяв щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна – НАТО.

      В ході бесіди було додатково наголошено на тому, що український закон "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією,
      – мовиться у дописі.

      Що відомо про угорсько-українські конфлікти?Угорська влада вже неодноразово виступала з провокаційними заявами щодо українською мови. Найчастіше – через новий освітній закон, який передбачає навчання українською мовою (поряд з мовами національних меншин).

      Втім провокації не обмежувалися одними лише заявами – угорці вдаються і до дій. Наприклад, минулого року на Закарпатті спалахнув скандал через таємну видачу угорських паспортів українцям у консульстві держави.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Угорщина НАТО Освіта Українська мова
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