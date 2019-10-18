Угорці Закарпаття образилися через те, що глава ОДА назвав їх українцями угорського походження

Товариство угорської культури Закарпаття вважає образою для місцевої громади слова голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка про те, що вони є українцями угорського походження.

Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) висловило офіційний протест через слова Бондаренка про угорську нацменшину. Про це повідомляє місцеве видання "Мукачево.net".

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Раніше глава Закарпаської ОДА в інтерв'ю видання "Укрінформу" сказав, що "на Закарпатті нема угорців, а є українці угорського походження". У КМКС вважають такі заяви неприпустимими.

У КМКС посилаються на статті 53, 92 та 119 Конституції України, де використовується термін "корінні народи та національні меншини", відповідно до європейської практики. Взагалі ж правильною назвою вони вважають "українські угорці" або "закарпатські угорці".

У Закарпатській ОДА заяву КМКС не коментують.

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Чому між Угорщиною та Україною складні стосунки?Україна та Угорщина мають дуже напружені відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.



Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).



Близько 300 тисяч жителів Закарпатської області мають громадянство Угорщини. Українці отримали паспорт цієї країни незаконно, адже в нашій державі заборонене подвійне громадянство.