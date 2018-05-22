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Ухвалений закон про продовження мита на експорт металобрухту зміцнить курс гривні, – Каленков

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Олександр Каленков
Олександр Каленков / ukrmetprom.org

За словами Каленкова, тільки впродовж року дії закону про вивізне мито брухту з України вдалося зберегти 1,6 млрд дол. валютних надходжень у країну.

Прийнятий Верховною Радою закон про продовження вивізного мита на металобрухт з України, за який проголосували різні парламентські фракції – приклад обдуманого рішення, що позитивно впливає на економічну безпеку країни, заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За словами Каленкова, тільки за рік дії закону про вивізне мито брухту з України вдалося зберегти 1,6 мільярдів доларів валютних надходжень в країну. Цей розмір коштів порівнянний з розміром траншу від МВФ в 1,8 мільярда доларів, який Україна може отримати в 2018 році.

"Закон дозволив по році зберегти 1,6 мільярдів доларів валютних надходжень. Ви можете порахувати, що це значно зменшить негативне сальдо торгового балансу України. Значить, наш курс валюти буде стабільним. І відповідно це впливає на інфляцію, на надходження до бюджету, на інфляцію. Тому це дуже практичне рішення, яке кожен українець може відчути на власній кишені в найближчі місяці", – заявив експерт.

Крім валютної виручки, яка прямо впливає на курс гривні, безмитне вивезення металобрухту за кордон (до кінця 2015 року) призводило до недоотримання бюджетом близько мільярда гривень у вигляді податків. Це відбувалося із-за гострої нестачі українськими металургійними підприємствами металобрухту, який масово вивозився за кордон.

"Багато підприємств не випустили частину продукції, яку могли б випустити і продати. Отже, підприємства не отримали валютну виручку, країна Україна не отримала валютну виручку. Також ми оцінювали недонадходження в бюджет – це більше мільярда гривень", – повідомив Каленков.

Як повідомлялося раніше, українські підприємства до введення мита на вивіз брухту скорочували і навіть зупиняли виробництво.

Крім того, сьогодні у світі спостерігається протекціоністська політика країн. США і ЄС вводять загороджувальні мита на ввезення металопродукції з інших країн.

Теги: Експорт мито металургія Гроші МВФ
Джерело: 24 Канал
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