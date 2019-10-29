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      Ухвалення законопроєкту №1210 може призвести до соціального вибуху

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      Сергій Біленький
      Сергій Біленький / cmd-ua.org

      Прийняття Верховною Радою законопроєкту №1210, що передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди в 4-5 разів, може привести до різкого зростання соціальної напруженості в регіонах, де присутні підприємства гірничовидобувної галузі.

      Таку думку висловив голова Федерації металургів України Сергій Біленький в коментарі Мінпрому.

      "Ми як раз знаходимося на європейській сталевій конференції, і тут всі провідні аналітики прогнозують зниження цін для залізорудної галузі. Якщо на цьому тлі буде ще і непродумана державна політика – як, наприклад, прийняття законопроєкту №1210, то все більше підприємств будуть на межі зупинки", – сказав він.

      Це матиме серйозні соціальні наслідки – особливо для Кривого Рогу та Горішніх Плавнів, підкреслив глава ФМУ.

      Ми вже бачимо стурбованість профспілок та працівників даним питанням, бо тисячі людей можуть залишитися без роботи. А якщо додати мультиплікатор від ефекту в суміжних галузях, то цю цифру треба множити на 3-4, 
      – зазначив він.

      Підвищення ренти відповідно до законопроєкту №1210 зробить нерентабельним залізорудний експорт, пояснив глава Федерації металургів України.

      "Гірникам доведеться зосередитися на внутрішньому ринку, а він не поглинає ті обсяги виробництва, які є. Тому скорочення трудових колективів неминучі, і це призведе до зростання соціальної напруженості", – резюмував Біленький.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Металургія Новини Кривого Рогу Податки
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