Ухвалення законопроєкту №1210 спровокує великі проблеми в економіці України

У Верховній Раді зараз розглядається законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У цьому законопроєкті, зокрема, заплановано підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди, яка має зрости в 4 рази. Таке рішення влади викликає здивування і повне не сприйняття у експертів.

Залізорудна промисловість – ключовий і надійний платник податків до бюджетів усіх рівнів та у Пенсійний фонд. За даними ОП "Укрметалургпром", у 2018 році вітчизняні підприємства з видобування залізної руди перерахували понад 19,4 млрд гривень податків та зборів. З 2012-го по 2018 рік надходження до держбюджету від ренти за видобуток руди виросли майже в 5 разів. У той час, коли рентні платежі від корисних копалин державного значення виросли лише в 1,6 раза, а надходження від видобутку нафти – в 1,1.

Тепер влада знову збирається збільшити ренту за видобуток залізної руди, ухваливши скандальний законопроєкт №1210. Експерти вважають, що це вдарить не тільки по залізорудній промисловості, а й по економіці України в цілому.

Вже зараз ставка ренти на видобуток залізної руди в Україні одна з найвищих у світі – 8% (на поточний рік тимчасово підвищена до 8,8%). У той час, як у Росії – 4,8%, Австралії – 3,5%, Казахстані – 2,8%, ПАР – 0,5%,

– розповів партнер консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers Україна Максим Дудник.

Але ще сумніша картина, якщо порівнювати частки рентних платежів щодо комерційного прибутку підприємств в Україні і світі. Тут ми дуже суттєво відстаємо від конкурентів. А в разі ухвалення законопроєкту №1210 в його нинішній редакції, ситуація стане зовсім критичною. В такому випадку, згідно з даними PricewaterhouseCoopers, частка рентних платежів в Україні становитиме захмарні 22%! Тим часом, як в Австралії – 11,4%, Казахстані – 10,6%, Бразилії – 8,5%, Канаді – 8,4%, Китаї – 4,4%, а в Росії – взагалі 2,5%.

Тобто, залізорудні підприємства РФ отримуватимуть прибутки від видобування майже в 10 (!) разів більші, ніж українські. За таких умов, говорити про нашу спроможність конкурувати на світовому ринку немає жодного сенсу. І надалі ситуація лише погіршуватиметься, бо ціни на руду зараз падають і є тенденція, що цей процес триватиме.

Детальніше про нюанси законопроєкту №1210 читайте у статті

"Законопроєкт імені Коломойського".