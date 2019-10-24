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      Ухвалення законопроєкту № 1210 поставить ГЗК "Суха балка" на межу закриття, – профспілка

      66 Читать новость на русском
      ГЗК "Суха балка"
      ГЗК "Суха балка" / gmk.center

      У разі ухвалення законопроєкту № 1210 і без того важка економічна ситуація на ГЗК "Суха балка" посилиться, підприємство опиниться на межі зупинки.

      Таку думку висловив голова незалежної профспілки підприємства Сергій Барабащук у статті 112.ua "Табачники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".

      "Якщо законопроєкт № 1210 буде ухвалено, ситуація погіршиться, підприємство опиниться на межі зупинки, а 2,5 тис. співробітників будуть змушені шукати роботу", – сказав він, підкресливши, що для Кривого Рогу підприємства ГМК є містоутворювальними.

      У зв'язку з важкою економічною ситуацією на ГЗК "Суха балка" керівництво змушене перевести апарат управління на триденний режим роботи з 1 грудня, розповів Барабащук. На початку жовтня було зупинено Дніпровський металургійний завод ім. Петровського ("Петрівка"). Копальня "Суха балка" у січні-вересні 2019 року скоротила виробництво товарної залізної руди на 1,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року – до 2,015 млн тонн. У 2018 році ГЗК зміг наростити обсяги виробництва на 8,4%.

      Експерти прогнозують, що через підвищення рентної плати закриється третина вітчизняного виробництва. Окрім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь у цьому випадку може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, підкреслюють експерти. Згідно із дослідженням одного із представників четвірки світових аудиторів – PWC, податкові ініціативи, закладені в законопроєктах № 1210 та № 1210-1, зроблять видобуток руди в Україні вдев'ятеро дорожчим, ніж у Росії.

      Про загрозу зупинки залізорудної шахти ім. Артема, у разі підвищення ренти на видобуток залізної руди відповідно до законопроєкту №1210, заявив металургійний комбінат "Арселорміттал Кривий Ріг". На шахті працюють понад тисячу осіб. Про необхідність переглядати на 2020 рік бюджети і плани модернізації, ефективного управління персоналом заявив гендиректор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук.

      У зв'язку з непродуманими податковими ініціативами закрилася і тютюнова фабрика в Україні однієї з найбільших тютюнових компаній British American Tobaсco (ВАТ). З цієї ж причини про намір переглянути роботу своїх потужностей у країні повідомили у "Філіп Морріс Україна".

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      Теги: Металургія Податки Податковий кодекс
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