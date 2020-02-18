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      Ухвалювала рішення, на які не мала права, – Луковська про причину свого відходу з "Мінська"

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      Валерія Лутковська / "Моя Вінниця"

      Колишня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Валерія Лутковська поділилася, чому вирішила вийти з переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі. За її словами, каменем спотикання для неї стала історія з процедурою одночасного звільнення.

      Як розповіла вона у ефірі одного з українських телеканалів, тоді їй довелося брати на себе відповідальність за ухвалення рішень, на які не мала права, пише УНІАН.

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      "І я попросила повноваження для членів у Тристоронній контактній групі, що досить складно, або нехай призначають представниками в підгрупи того, хто на посадах, що і було зроблено", – зауважила колишня представниця України в Мінську.

      За її словами, у неї виникла проблема з трьома людьми, які з'явилися в списку перед самою процедурою обміну. За ними не встигали ухвалити рішення, що дозволяють їх звільнення з-під варти. Причина – наявність проти них кількох кримінальних справ.

      За одним кримінальним провадженням він був засудженим, і, відповідно, щоб його звідтіля звільнити, потрібен указ президента про помилування. А щодо іншого кримінального провадження у нього ще суди проходять. І потрібно ще додатково рішення суду, яке дозволило б йому вийти за стіни ізолятора. І через цю людину у мене може зірватися вся процедура звільнення людей,
      – долала Лутковська.

      Тому, каже вона, розуміла ризик і моральну складову.

      "Людей привезли, я їх вже бачу, а зараз я повинна буду перервати цю процедуру та сказати, що ми не встигли, тому двох-трьох людей тут ще немає. Я розумію ризик, моральну складову і розумію, що не віддам зараз цих людей, яких вже привезли. Але тепер потрібно ухвалювати рішення, як бути з тими трьома. І я ухвалила. Після цього я для себе вирішила, що треба зупинитися, тому що я хувалюю рішення, на які я не маю права. Це незаконне рішення, я – юрист, і я розумію наслідки", – підсумувала експредставник України на переговорах.

      Обмін полоненими, яким займалася Лутковська, пройшов 29 грудня. Відбувався він між Україною та підконтрольними РФ бойовиками на Донбасі. У йогог межах на Батьківщину повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 осіб захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини. Натомість бойовикам передали 14 особи. 

      Що відомо про Валерію Лутковську

      Вона очолила гуманітарну підгрупу ТКГ у Мінську на початку червня 2019 року. Змінила на цій посаді чинну парламентарку від "Європейської солідарності" Ірину Геращенко.

      До цього Лутковська двічі була заступником міністра юстиції. А з 24 квітня 2012-го по 28 квітня 2017 року обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Під час війни на Донбасі активно займалась обміном полонених.

      11 лютого 2020 року Лутковську в гуманітарній підгрупі змінив Геннадій Кузнєцов.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Обмін полоненими Мінські домовленості Валерія Лутковська
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