Указ про воєнний стан з 26 листопада на 30 днів опубліковано в "Урядовому кур'єрі"
Указ Президента України Петра Порошенка про введення режиму воєнного стану на 30 днів опубліковано в газеті Кабміну "Урядовий кур’єр". Номер вийшов друком 28 листопада 2018 року.
У документі, зокрема, зазначається, що Указ Президента України від 26 листопада вводить у дію рішення Ради національної безпеки України про воєнний стан з 14:00 26 листопада на 30 днів – до 14:00 26 грудня 2018 року.
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Джерело: 24 канал
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