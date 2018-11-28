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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Указ про воєнний стан з 26 листопада на 30 днів опубліковано в "Урядовому кур'єрі"

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      Указ про воєнний стан з 26 листопада на 30 днів опубліковано в "Урядовому кур'єрі"

      Указ Президента України Петра Порошенка про введення режиму воєнного стану на 30 днів опубліковано в газеті Кабміну "Урядовий кур’єр". Номер вийшов друком 28 листопада 2018 року.

      У документі, зокрема, зазначається, що Указ Президента України від 26 листопада вводить у дію рішення Ради національної безпеки України про воєнний стан з 14:00 26 листопада на 30 днів – до 14:00 26 грудня 2018 року.

      Читайте також: Коли в Україні почав діяти воєнний стан і коли він закінчиться

      Воєнний стан, Указ, Порошенко, Президент, документ, Урядовий кур'єр

      Теги: Новини політики Воєнний стан в Україні Новини України Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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