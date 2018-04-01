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Максим Єфімов

Украина должна предложить миру свой iPhone

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Iphone
Iphone / Itc

В современном мире конкурентность страны или отдельного региона определяется наукоемкостью производимых товаров и уровнем развития сферы услуг.

Именно эти факторы, а не количество заводов-гигантов и шахт, определяют уровень жизни и качество инвестиций в социальное и инфраструктурное развитие.

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В большинстве цивилизованных стран с середины 90-х занятость в индустриальном секторе стабильно снижается. Мировая экономика переориентирована с производства товаров на предоставление услуг, а в сфере занятости – на доминирование работников интеллектуального труда.

Страна считается развитой, если сфера услуг превышает 60% ее валового национального продукта. В США и странах Евросоюза этот показатель выше 70%. В США сфера услуг обеспечивает около 80% всех рабочих мест. Это поле в значительной мере "вспахано" малым бизнесом – основой среднего класса.

В Украине заметен структурный и качественный дисбаланс ВНП по сравнению с соседями. У нас агросектор занимает 14%, промышленность – около 30%, а сфера услуг – 58%. Например, в Польше эти показатели – на уровне 2,4%, 36% и 64%, а в Эстонии соответственно – 3,4%, 28%, 69%. При этом схожесть показателей украинского и эстонского промышленных индексов не должна вводить в заблуждение. Мы проигрываем по индикаторам инновационности и наукоемкости. О сырьевой же направленности нашего сельского хозяйства лучше не вспоминать…

Раньше нехватку инноваций и неразвитость сферы услуг Донбасс компенсировал за счет ударного экспорта продукции машиностроения и обрабатывающей промышленности. Сегодня ставка только на эти направления не обеспечивает устойчивого экономического роста и создания конкурентных рабочих мест. Война нарушила производственные цепочки, выдавив Украину с традиционных для нее рынков. Кроме того, согласно мировых трендов наукоемкие технологии и сфера услуг – основа стратегии экономического роста.

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Себестоимость одного "iPhone" не превышает 200 долларов. При этом в рознице он стоит тысячу долларов и дороже.

Себестоимость же тонны стальной квадратной заготовки, произведенной в Украине, – 350-400 долларов. В январе 2017-го страны Ближнего Востока, где находятся наши основные рынки сбыта, покупали ее за 415-425 долларов.

То есть, производители "iPhone" на одной единице своего товара зарабатывают столько же, сколько украинские металлурги на 20 тоннах металлоизделий. Похожее соотношение применимо к зерну, семенам подсолнечника, растительному маслу и другим сырьевым позициям украинского экспорта.

Экономика Донбасса на всеукраинском фоне разбалансирована еще заметнее. Тут всегда доминировала тяжелая и добывающая промышленность. Многих сегментов сферы услуг здесь не существует в принципе. К примеру, в Краматорске еще несколько лет назад не было ни одной химчистки, бассейна или детского кафе. И сегодня многие направления сервисных услуг в регионе – в зачаточном состоянии.

Среди населения Донбасса существует колоссальный отложенный спрос на услуги непроизводственной сферы. Речь идет о семейных кафе, спортивных и образовательных заведениях, торгово-развлекательных центрах. У нас недостаточно развиты современные формы торговли. Например, во Франции на долю супермаркетов и гипермаркетов приходится 82% торгового оборота, в Германии – 86%. Тогда как в Украине этот показатель около 30%, а на Донбассе – еще меньше.

Исходя из этого, финансовые вложения в сервисную инфраструктуру – перспективные и быстроокупаемые. Я с оптимизмом оцениваю процесс привлечения в эту сферу масштабных инвестиций. Уже сегодня ведутся предметные переговоры об открытии в Краматорске первого сетевого гипермаркета строительных материалов.

Этот и следующие подобные проекты создадут новые кластеры занятости, которых до сих пор не было на большинстве территорий Донецкой и Луганской областей. Они станут инвестициями в новое качество жизни.

Активизация предпринимательства и рост общественного спроса на качественные услуги стимулируют структурную трансформацию экономики. Толчок к развитию получают инновационные сектора.

Уже сегодня такие проекты прорисовываются в том же Краматорске, где освоили выпуск оборудования европейского уровня для ветропарков. В перспективе подобные программы обеспечат тысячи новых рабочих мест, миллиарды гривен налогов и инвестиции в развитие территорий.

Рост благосостояния заставит общество ставить перед собой и властью более масштабные задачи. Результатом этих процессов станет постепенный отказ Украины от производства продукции с минимальной добавленной стоимостью. И тогда мы сможем предложить миру условный инновационный "iPhone", килограмм которого будет дороже десятков тонн угля, зерна или металла…

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Автор: Максим Єфімов
Теги: Новини України Новини політики Гроші Публікації наука Інвестиції Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Джерело: 24 Канал
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