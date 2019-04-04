Выборы в Украине: в чем проявляется сходство с США и Европой

Украина 31 марта абсолютно точно показала, что цивилизационно является частью Запада. Во-первых, выборы прошли без каких-либо серьезных нарушений. Надо отдать должное действующей пока власти – все было организованно замечательно, и главное – честно. С этим согласны все, даже оппозиционеры.

Украина и Запад

Проигравшие на этот раз повели себя очень достойно и по-европейски: например, Анатолий Гриценко (за которого я болел, сейчас уже можно сказать), сразу признал поражение. Он не стал звать людей на баррикады или голосовать за кого-то из победителей. Сказал: "Один – мародер, второй – кот в мешке. Думайте сами". Это, я считаю, нормальная европейская позиция.

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Юлия Тимошенко, занявшая третье место, два дня думала, но тоже признала поражение и отказалась от борьбы за второй тур. Я не фанат Юлии Владимировны, но надо отдать ей должное: тут она поступила достойно и так далее.

Традиция спокойного и достойного признания своего неуспеха на отдельных выборах – это очень важно. Так выстраивается фундаментальный западный институт мирной и демократичной смены власти. Я действительно благодарен и Тимошенко, и Гриценко за этот их поступок. Может быть, это самое важное и полезное, что они сделали в своей жизни.

Когда в стране действует такой институт, и он достаточно прочен, то уже не так важно, кого именно выбирают во власть. Плохой будет человек – его поменяют. Хороший – оставят. У политика появляется мощный стимул быть хорошим.



Остаточні результати Національного екзит-полу

В авторитарных режимах все наоборот. Там только жулики, убийцы и последние негодяи обладают шансами зацепиться за трон. Украина от этого безобразия быстро уходит. Политически она становится обычной западной страной, например, какой-нибудь Чехии или Польши.

Итак, фальсификаций не было, все было честно. Попыток оспорить итоги голосования тоже не было – замечательно. Но главное – это результаты победителей. Украина и тут оказалась в общем тренде с США и Европой.

В последние годы жители западных стран то и дело выбирают своими руководителями людей не из истеблишмента. Не из годов устоявшейся политтусовочки, где все всех знают, а извне. Самый яркий персонаж такого плана – это, конечно Дональд Трамп, который стал президентом США, ни дня, не работая до этого в политике. Но есть и другие, менее известные.



Дональд Трамп

В Италии сейчас правит коалиция, активно ломающая всю прежнюю систему, в Исландии после кризиса 2008 года политикам вообще не доверяют. Сейчас там премьером работает Катрин Якобсдоттир, которая до этого была журналисткой. В Польше, Венгрии, Австрии, Словакии нынешние руководители тоже не вполне системные.



Катрин Якобсдоуттир

Ну и, конечно, надо сказать, что во Франции, Германии, Великобритании, Швеции, Финляндии и многих других странах Запада всякие антисистемные партии и политики сейчас очень популярны, хотя и остаются в оппозиции.

В общем, украинцы, отдавшие первое место в первом туре молодому кандидату без политического опыта, показали себя настоящими европейцами и западниками.

Конечно, возникает вопрос, настолько успешны такие кандидаты в других странах? Тут однозначного ответа нет – везде по-разному. Но в целом, они скорее, более успешны, чем традиционные лидеры.

При всем моем скептическом отношении к Дональду Трампу, я вынужден признать, что экономика в США растет быстрыми темпами. В Италии популярность правящей коалиции выше, чем была на момент избрания два года назад. Они там действительно решили несколько самых важных проблем страны, типа миграции. В Австрии, я думаю, всегда было, есть и будет неплохо.

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Интересный пример Португалии. По ней очень сильно ударил последний мировой кризис. МВФ, немецкие, испанские и французские банки требовали от местных жителей затянуть потуже пояса, чтобы взамен получить кредиты. Народ беднел, долг рос, экономика медленно катилась вниз.

Но в 2015 году там победили антисистемные леваки, которые всё поставили с ног на голову. Перестали воровать, повысили налоги на самых богатых и снизили для среднего класса. Поддержали бизнес и покупателей, то есть – повысили социальные выплаты. Кроме того, легализовали там марихуану.

Вы скажете: "Популизм!" И, наверное, будете правы. Но сработало: Португалия как будто очнулась после летаргического сна. Там все начало крутиться, работать, пошли инвестиции, начался экономический бум. Самые обычные люди начали массово богатеть.

Огромная статья об этом чуде в The New York Times озаглавлена так: "Португалия решилась не экономить. Сейчас там настоящее возрождение".

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Конечно же! Для каждой страны нужны свои рецепты решения проблем. Просто скопировать португальские реформы и притащить их сюда, в Украину, не получится. Но изучить опыт этой страны обязательно нужно. И взять оттуда все то, что может нам пригодиться. Думаю, там много всего важного и хорошего есть.

В общем, у меня после первого тура выборов президента осталось очень хорошее чувство. Украина действительно становится европейской страной. Сказать спасибо за это надо и власти, и оппозиции, и всем ее гражданам, конечно. Все молодцы!

И последнее: я совсем не верю тем, кто говорит, что Украина не доросла до демократии. Что после второго тура начнется ад, коллапс и хаос. Эти люди торгуют страхом даже тогда, когда все идет нормально. И вот они – по-настоящему безумная публика с Россией в голове. Я от них стараюсь держаться подальше. И вам советую!

Конфлик в космосе

Я глубоко убежден, что космические агентства разных стран и даже частные компании, запускающие ракеты и спутники, – это сообщества самых мирных и добрых людей на планете. Это зародыш общества будущего, если угодно.

Между ними, безусловно, существует жесткая конкуренция. Они пытаются обскакать друг друга в самых разных областях. Но в то же время, они очень склонны к сотрудничеству и взаимовыручке. Даже если между их правительствами ужасные отношения.

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Ученые, инженеры, техники и пилоты из разных стран намного лучше относятся друг к другу, чем к своим родным политикам и местным тупым начальникам в высоких кабинетах. Они делают одно общее и очень важное дело – тащат ленивое человечество из теплого и гнилого болота невежества и глупости в будущее – к далеким сверкающим звездам.

Поэтому разногласия между освоителями космоса случаются нечасто. Но вот на этой неделе произошел как раз такой случай.

Индия провела испытания ракеты, целью которой являются иностранные спутники связи, спутники-шпионы, да и вообще любые спутники. Чужой спутник индийцы пока трогать не стали, и в испытательных целях сбили свой собственный аппарат, который уже давно не работает.

Ракета успешно поразила цель на высоте около 300 километров, что очень обрадовало индийских генералов. Но вот у всех остальных это шоу вызвало возмущение.

Дело вот в чем: при взрыве части ракеты и спутника разлетелись в разные стороны. Теперь там, где летал один сравнительно большой аппарат, теперь кружат 400 обломков в несколько сантиметров, а также черт знает сколько еще совсем мелких кусочков.

Каждый из них летит по орбите со скоростью в десять раз быстрее полета пути. У обломка размером со спичечный коробок кинетическая энергия как у танкового снаряда. Если такая штука попадет в другой спутник или в ракету, или во что-то еще, последствия будут именно как от выстрела из танковой пушки.

Отследить их все – невозможно, поскольку их слишком много, там сейчас целое облако этих кусков летает. Причем точно известно, что как минимум 24 крупных куска сейчас вынесло на орбиту выше апогея МКС.

Проще говоря: усилиями индийских военных на земной орбите сейчас хаотично летают 24 танковых снаряда и неизвестное число разнокалиберных пуль. У любого из этого обломков есть все шансы влететь в МКС, уничтожив станцию за одну секунду. Вместе с ее обитателями, конечно.

Какой кошмар может произойти, хорошо показано в фильме "Гравитация". Там именно с чего-то подобного все и начинается.

Смотрите трейлер к фильму "Гравитация":

Чтобы вы не подумали, что я тут попусту нагнетаю ситуацию, процитирую директора НАСА Джима Брайденстайна:

Создать облако кусков металла, которое будет пересекать апогей МКС – это ужасно, это просто чудовищно. Действия подобного рода абсолютно не совместимы с освоением человеком космоса.

Собственно, в этом и конфликт. Индийцы доказали себе и миру, что могут сбивать спутники. Но из-за их бестолковых и безответственных действий самих спутников скоро может и не быть. Обломки от одного спутника ударят по другому, тот разлетится на куски, которые зацепят третий и четвертый, и так далее – начнется цепная реакция.

Таким образом мы можем сами себе закрыть выход в небо, если превратим его в смертельно опасную свалку обломков старых спутников. Это был бы самый идиотский финал усилий всего человечества по освоению космоса.

Поэтому, я думаю, надо срочно запрещать если не само противоспутниковое оружие (это уже точно не получится сделать), то хотя бы его испытания. Ну и пора бы уже думать над тем, как чистить космос.

Но вообще, если вдуматься, ситуация абсолютно безумная. Люди в своей погоне за деньгами и властью уже не только свою планету превращают в огромную свалку, но и за космос взялись по-серьезному. Я думаю, надо поскорее отсюда убегать, пока все это не закончилось совсем печально.