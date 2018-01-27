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Украина слишком гуманно относится к террористам

22:01, 27 січня 1209
Пленный российский военный Агеев
Пленный российский военный Агеев / УНІАН

Украина добрая...

Российский солдат Агеев получил у нас всего лишь 10 лет тюрьмы. Случись подобная история в РФ, шлепнули бы на месте и по телевизору отчитались об уничтожении бандитов.

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У нас же россиянин, взятый в плен на Донбассе с оружием в руках, получил даже не максимальный срок.

Российский пример: 26 октября 2016 года Верховный Суд оставил в силе приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, получившим 22,5 и 20 лет лишения свободы соответственно по обвинению в убийствах российских солдат во время войны в Чечне в 1994-1995 годах.

Это при том, что обвинение больше похоже на чушь собачью. Но даже в нем говориться только о самом факте приняти участия в боевых действиях.

Понятно, что Агеев сидеть весь срок не будет и его обменяют на кого-то из наших. И это правильно!!! Так что, его мать Светлана Агеева может быть довольна, еще неплохо отделался.

Интересно, если через некоторое время Агеева снова поймают на Донбассе – суд Украины снова будет таким гуманным.

Пора специальную статью для таких лиц из РФ ввести – взяли в плен на Донбассе, получи пожизненный срок и надейся, что когда-нибудь произойдет обмен. Если, конечно, страна скреп вспомнит о "рядовом Агееве".

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі АТО Публікації
Джерело: 24 Канал
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