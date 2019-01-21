Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ

Верховная Рада одобрила законопроект №9122, благодаря которому Украина сможет покупать продукцию военного назначения, а также заказывать работы и услуги оборонного характера из-за рубежа напрямую.

В таких условиях импорт иностранного вооружения и техники должен получить дополнительный стимул, который, в свою очередь, в максимально возможные сроки внесет коррективы в дисбаланс потенциала наших вооруженных сил.

Конечно, особо ретивые ура-патриоты могут вновь поставить в проигрыватель пластинку о ВПК Украины и о том, зачем нам импорт иностранного оружия. Однако следует трезво оценивать ситуацию и понимать, что на фоне тех направлений, которые мы можем обеспечивать своим производственным потенциалом, существует и те, которые, увы, нам быстро и эффективно восстановить не удастся. И о том, какое обновление может в ближайшее время ожидать наши вооруженные силы, я бы и хотел поговорить.

Читайте также: Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави

Конечно, говорить об импорте иностранных танков, бронемашин и прочих ББМ не приходится. Наши заводские мощности и научно-техническая база в полной мере позволяют не только обеспечивать ВСУ техникой данного типа, но и работать на экспорт. Конечно, четверть века целенаправленного уничтожения танкостроительной отрасли и сопряженных с ней ветвей, оказали свое негативное воздействие, но пациент выжил, и с каждым годом крепнет.

Аналогично и в отношении ракетного вооружения. На сегодняшний день Украина в полной мере себя обеспечивает как ПТРК, так в перспективе и новыми ПЗРК, а так же ОТРК и ПКРК. Вспоминая про пресловутые "Джавелины" отмечу, что это была важная, репутационная поставка, которая в первую очередь преследовала мотивационный, политический фактор. И продолжение поставок данных ПТРК лишь положительно скажется не только на двусторонних отношениях США и Украины, но и сохранит свою важность как рычага давления на оккупационные войска РФ на части Донбасса.

А вот где бы нам ни помешал импорт, причем речь о крупном импорте, а не просто экипировке или стрелковом вооружении, так это в вопросах проблематики флота и ударных вертолетов.

На сегодняшний день ВМСУ находятся в ситуации заложников, когда получение боевых кораблей класса корвет и выше невозможно по причине владения заводами, способными корабли данного типа производить, пророссийскими олигархами. Все верно, в данном случае я имею ввиду Вадима Новинского и его Smart Maritime Group, которому принадлежит "Черноморский судостроительный завод", на верфи которого все эти годы тормозилась и блокировалась постройка корвета "Владимир Великий".

А потому, до того момента как ситуация с влиянием на обороноспособность Вадима Новинским не разрешится, как бы кому не было неприятно это слышать, а флот зависит именно от ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

В свою очередь, возможности "Кузницы" не безгранично, а потому обращаться к иностранным партнерам Украине так или иначе, но придется. И не зря в последнее время часто всуе вспоминают фрегаты США Oliver Hazard Perry, которые вполне могут в скором времени поменять свое гражданство на украинское. В прошлом году так же в открытом доступе появилась информация о том, что правительство Дании обсуждало и одобрило продажу Украине минных тральщиков типа Flyvefisken.

А потому не удивлюсь, если новые условия импорта иностранного вооружения поспособствуют усилению наших ВМСУ.

Что же до ударных вертолетов, то здесь ситуация так же неоднозначная. На сегодняшний день Украина обладает определенным парком вертолетов серии "Ми", от многофункциональных Ми-2, Ми-8, до полноценных ударных Ми-24. Но, количество Ми-24 ограничено, а Ми-2 и Ми-8, даже с учетом существующих доработок с установкой ударного вооружения, полноценно ударными не являются.

А потому, так или иначе, но Украине придется столкнуться с ситуацией, когда придел имеющегося потенциала Ми-24 будет достигнут, а при отсутствии производства подобной техники придется закупать новую. И в данном случае стоит вспомнить если уж не дорогие AH-64 Apache, то рассматривать вариант с AH-1Z Viper (дальнейшее развитие Bell AH-1 Super Cobra) вполне реально, или же другими участниками рынка, например, легкими турецкими T-129.

Как бы там ни было, а новые возможности, открывают новые перспективы, которые, так или иначе, но окажут свое качественное влияние на формирование новой украинской армии.

Читайте также: Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?