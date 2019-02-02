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      Олександр Гаврутенко

      Украина вышла из зоны экономических рисков

      1279
      Осторожно! Российские товары
      Осторожно! Российские товары / Deutsche Welle

      С января по ноябрь 2018 года Украина импортировала товаров из России на сумму $7,4 млрд – на 17,1% больше, чем за аналогичный период-2017. Почему импорт российских товаров в Украину продолжает расти, несмотря на многочисленные "прощания"?

      Для объективной оценки макроэкономических показателей не достаточно сравнить значения одного-двух периодов. В ситуации с торговлей с Россией нужно говорить о том, что с пикового объема в 29,1 миллиардов доларов в 2011 году до 2016 года импорт сократился на 80%, до 5,1 миллиарда доларов. То есть, на 24 миллиарда американских 2017-й год дал прирост импорта с России на 38%, до 7,2 миллиарда доларов, а 11 месяцев 2018-го – на 17%. То есть за последний год рост составил 0,2 миллиарда доларов или всего лишь до 0,1% от общего падения за эти 6 лет.

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      Интересно здесь то, что с 2011 по 2017 год Украина ежегодно и достаточно интенсивно сокращала российский импорт, и это далеко не последствия исключительно событий 2013-2014 годов. За последние 2 года правления великих российских друзей Януковича и Азарова (2012-2013) он сократился на 20%, почти на 6 миллиардов доларов.

      Еще важный момент, это не столько сама величина импорта с конкретной страны, а ее доля в общей структуре внешнеторгового баланса. Состоянием на 2004-й год доля российского импорта в Украине составляла 40,7%, – почти половину. Сейчас – это всего лишь 14%. И даже при росте на 2,3 миллиарда долларов за последние 2 года, доля российского импорта продолжает уменьшаться.

      На самом деле, все эти цифры говорят о колоссальных изменениях и о реальном выходе нашей страны из зоны экономических рисков, которые связаны с такой огромной зависимостью от одного лишь торгово-экономического партнера. При этом Россия все равно остается самым крупным нашим импортером. Ближайшие – Китай и Германия, у которых по 11% в нашей общей структуре импорта. Это говорит о том, что не так просто, да и невозможно одним волевым решением отрезать все многолетние торговые связи, эффективно заместить критический импорт – но так должно быть, это закономерный процесс, жаль только такой запоздалый и поэтому такой болезненный.

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      Автор: Олександр Гаврутенко
      Теги: Україна – Росія Новини України Гроші Публікації Торгівля
      Джерело: 24 Канал
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