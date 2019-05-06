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      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России

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      Украина сократила долю закупаемого российского ядерного топлива
      Украина сократила долю закупаемого российского ядерного топлива / Hyser

      Немало было сломлено за минувшие годы копий относительно поставок в Украину ряда товаров российского происхождения и одним из таковых является ядерное топливо. Тем не менее, доля российского ядерного топлива в общем объеме закупок регулярно и планомерно уменьшается.

      Так, за отчетный период с января по февраль 2019 года Украина закупила ядерного топлива на $45 млн, из которого российского производства на $17 млн 436,9 тысяч, а шведского – на $27 млн 718,5 тысяч.

      В общей пропорции закупок доля российского ЯТ составила 38,6%, а шведского Westinghouse – 61,4%.

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      Хотелось бы отметить, что в 2014 году пропорция была куда хуже, а именно, у РФ было куплено ЯТ на $588,8 млн, а у Швеции всего лишь на $39,3 млн. По состоянию на 2018-й ситуация изменилась, но не переломным образом, в частности, у России был окуплено ЯТ на $374,6 млн, а у Швеции уже на $148,53 млн.

      А теперь для самых ярых ораторов – Украина выполняет закупки ядерного топлива согласно международным энергетическим нормам, в которых заложен антимонопольный принцип. То есть, поставщиков на рынок ЯТ должно быть минимум два. А потому, как бы того не хотелось, а мы можем лишь уменьшать долю закупаемого у России ЯТ, но не избавиться от этих поставок совсем.

      Тем не менее, старт 2019 года уже демонстрирует разительный разрыв между закупками, что не может не радовать и вселяет оптимизм относительно того, что 2019-й может стать в этом вопросе переломным. Если, конечно же, не изменится вектор внешней политики страны.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Публікації Торгівля
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