Украине надо додавить Газпром, – Фурса

Неприятно. Но не смертельно. На самом деле Дания выполнила свою роль. Как и 300 спартанцев в Фермопилах, датчане не должны были победить врага, а задерживали его. Они его и задержали. Дали Украине время. Русские и так достроили бы свой Северный поток-2. Просто без разрешения Дании они строили бы его в обход.

Важно! Германия настаивает на продолжении транзита газа через Украину

Ключевое, что случилось, – в результате задержки русские не успеют построить Северный поток-2 до конца года. А значит, 1 января 2020 года им будет необходима украинская труба. А значит, им необходимо легализировать транзит через территорию Украины. Для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. И теперь, благодаря усилиям маленькой, но гордой Дании, Украина имеет преимущество на переговорах с Газпромом. Которые тот самый Газпром активно саботирует.

Какая позиция Газпрома? Газпрому нужен короткий, желательно годичный контракт. Чтобы потом лишить Украину доходов от транзита, пустив основной поток газа в обход.

Какая позиция Украины? Украине нужен длинный контракт, который бы гарантировал доход от транзита на ближайшие 10 лет. Потому что терять несколько миллиардов долларов в год неприятно.

Газпром будет пытаться склонить Украину к короткому контракту. Более того, Газпром хочет, чтобы Нафтогаз, Украина, простили ему почти $3 млрд, которые Газпром должен по решению Стокгольмского арбитража. Но это его хотелки. Пока у Украины сильная позиция, в том числе благодаря Дании, мы должны отстаивать свои национальные интересы. И пока Нафтогаз им четко следует. Даже под давлением европейцев, которые просто хотят решить проблему и не получить на Новый год газовую войну. Пока что Нафтогаз сделал все, что от него зависит. В том числе максимально заполнил хранилища, чтобы быть готовым к шантажу Газпрома 1 января. Есть еще вопрос анбандлинга. Но это уже вопрос и к парламенту, и к президенту. И, по идее, тут не должно быть проблем. Газпром пытается использовать незавершенность процесса анбандлинга для затягивания переговоров, но не более того.

Что будет дальше?

Скорее всего, будет газовая война. Это факт. И даже под угрозой газовой войны ключевое сейчас – удерживать позицию. И помнить, что именно у Украины сильная позиция. Это Газпрому прежде всего нужно выполнять свои обязательства. И даже если Россия прикрутит газ 1 января, это тоже будет по плану. Потому что с Россией по-другому нельзя. И 2 января нельзя будет кричать о "зраде", и о том, что мы замерзнем. Это будет только в интересах Газпрома. Пока у нас сильная позиция, пока мы можем это использовать в переговорах, Украине надо додавить Газпром.

А Дания? А Дания сделала все, что могла. Спасибо ей. Если бы не Дания, Россия бы завершила строительство Северного потока-2 до конца этого года, и украинская труба превратилась бы в металлолом. Кстати, в том числе и потому, что кто-то в Украине давно отстаивает интересы Газпрома и не дает создать консорциум по управлению трубой. Ведь в Северном потоке-2 есть и европейский финансовый интерес. И отсутствие его в украинской трубе играет против нас. Может быть, хоть на этих ошибках мы будем учиться.

К слову: Нужны санкции, – Нафтогаз отреагировал на согласие Дании относительно строительства "Северного потока-2"