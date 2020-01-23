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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Украинцы в Давосе: зачем?

      630
      Давос 2020

      Каждый год у меня возникает один и тот же вопрос, ответа на который я не нахожу.

      Зачем наши люди ездят в Давос?

      Раньше я думал, что это такой фетиш – когда хочется просто постоять рядом с накрытым столом, за которым сидят и едят другие. Это как девушки из окрестных сел, которые приезжают в город и фотографируются на фоне дорогих автомобилей.

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      Но потом я понял, что главное – это не постоять возле стола, главное за него сесть. Пусть ненадолго, на пару минут, но обязательно сесть. Потому что все то время, пока ты там сидишь – на тебя с завистью смотрят остальные.

      Украина из года в год занимает последние либо предпоследние места в экономических и социальных рейтингах. Незначительные колебания вверх вниз несут в себе в основном статистическую погрешность и никакого существенного влияния на позиции государства не оказывают.

      Мы поднялись на 78 место из 167 в рейтинге "Индекс демократии 2019" по версии The Economist. Но опустились на 56 место из 60 в рейтинге инновационных экономик по версии Bloomberg. Подняться с абсолютного дна на середину рейтинга в индексе демократии – это почетно, но это не заслуга правительства, это заслуга народа. А упасть на дно рейтинга экономики – это безусловное достижение власти.

      И вот такие наши результаты у меня никак не вяжутся с восторженными речами, счастливыми фотографиями с панелей и светских раутов, выступлениями и призывами инвестировать в нашу экономику. Наоборот, честно говоря, мне довольно стыдно за такие результаты. Тут не призывы уже нужны, а извинения.

      Для того чтобы призывы инвестировать в экономику Украины сработали, нужно сначала поверить в них самим. И еще нужно убедить своих, причем не словами и пустыми обещаниями со сцены, а конкретными делами, потому что в слова уже больше никто не верит. Ни свои, ни чужие.

      Почему Украина самая бедная страна Европы? Потому что даже самые богатые и влиятельные ее люди умудряются находиться вне экономических отношений. Они их не понимают, в них не верят, не практикуют. Они продолжают жить по родоплеменным понятиям в мире мистики, валютных тотемов, шубохранилищ и популистских призывов к западным инвесторам. Которых приглашают инвестировать миллиарды долларов в экономические отношения, которых нет. В которые никто не верит, частью которых никто не является.

      Да простят меня друзья, которые сейчас находятся в Давосе.

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      Автор: Ілля Кенігштейн
      Теги: Новини політики Новини України Давос 2020 Публікації Інвестиції
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