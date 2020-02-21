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      Укравтодор рекордно швидко розпочав ремонт доріг: де вже ведуться роботи

      -
      Укравтодор рекордно швидко розпочав ремонт доріг / poltava.to

      Державне агентство автомобільних доріг вже розпочало будувати та ремонтувати дороги у 14 областях України. Через теплі погодні умови до робіт вдалося приступити раніше, ніж планувалося.

      Дорожній сезон фактично вдалося розпочати ще взимку, інформує пресслужба Укравтодору.

      Радимо ознайомитися: Які дороги зремонтують у 2020 році: інфографіка

      Наразі роботи ведуть на 34 об'єктах, які розташовані у 14 областях України,
      – йдеться в повідомленні.

      Там будують, ремонтують, а також проводять капітальний та середній ремонт доріг. Наразі Укравтодор оголосив тендерні процедури для виконання  дорожніх робіт в усіх областях України.

      Де вже ремонтують дороги? Найбільше робіт ведуть у Полтавській області, там будують та ремонтують 7 об'єктів. Ремонтні роботи також розпочали у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

      Чому вдалося приступити до робіт швидше:

      • через теплі погодні умови;
      • завдяки значним обсягам проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації й проведених торгів.

      З переліком дорожніх об’єктів, на яких ведуться роботи, можна ознайомитися тут.

      дороги
      Де тривають ремонтні роботи на дорогах / Карта Укравтодору

      Зверніть увагу! Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував старт робіт на дорогах України 1 березня 2020 року. До кінця року в Україні можуть з’явитися 4 тисячі кілометрів якісних доріг. 

      Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році

      • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);
      • Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;
      • Будівництво південного обходу Дніпра;
      • Н-26 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ);
      • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;
      • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
      • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);
      • Н-03 Житомир – Чернівці.
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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Полтави Укравтодор Будівництво Ремонт Дороги Новини України
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