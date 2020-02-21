Укравтодор рекордно швидко розпочав ремонт доріг: де вже ведуться роботи

Державне агентство автомобільних доріг вже розпочало будувати та ремонтувати дороги у 14 областях України. Через теплі погодні умови до робіт вдалося приступити раніше, ніж планувалося.

Дорожній сезон фактично вдалося розпочати ще взимку, інформує пресслужба Укравтодору.

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Наразі роботи ведуть на 34 об'єктах, які розташовані у 14 областях України,

– йдеться в повідомленні.

Там будують, ремонтують, а також проводять капітальний та середній ремонт доріг. Наразі Укравтодор оголосив тендерні процедури для виконання дорожніх робіт в усіх областях України.

Де вже ремонтують дороги? Найбільше робіт ведуть у Полтавській області, там будують та ремонтують 7 об'єктів. Ремонтні роботи також розпочали у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Чому вдалося приступити до робіт швидше:

через теплі погодні умови;

завдяки значним обсягам проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації й проведених торгів.

З переліком дорожніх об’єктів, на яких ведуться роботи, можна ознайомитися тут.



Де тривають ремонтні роботи на дорогах / Карта Укравтодору

Зверніть увагу! Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував старт робіт на дорогах України 1 березня 2020 року. До кінця року в Україні можуть з’явитися 4 тисячі кілометрів якісних доріг.

Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році