Укравтодор рекордно швидко розпочав ремонт доріг: де вже ведуться роботи
Державне агентство автомобільних доріг вже розпочало будувати та ремонтувати дороги у 14 областях України. Через теплі погодні умови до робіт вдалося приступити раніше, ніж планувалося.
Дорожній сезон фактично вдалося розпочати ще взимку, інформує пресслужба Укравтодору.
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Наразі роботи ведуть на 34 об'єктах, які розташовані у 14 областях України,
– йдеться в повідомленні.
Там будують, ремонтують, а також проводять капітальний та середній ремонт доріг. Наразі Укравтодор оголосив тендерні процедури для виконання дорожніх робіт в усіх областях України.
Де вже ремонтують дороги? Найбільше робіт ведуть у Полтавській області, там будують та ремонтують 7 об'єктів. Ремонтні роботи також розпочали у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.
Чому вдалося приступити до робіт швидше:
- через теплі погодні умови;
- завдяки значним обсягам проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації й проведених торгів.
З переліком дорожніх об’єктів, на яких ведуться роботи, можна ознайомитися тут.
Де тривають ремонтні роботи на дорогах / Карта Укравтодору
Зверніть увагу! Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував старт робіт на дорогах України 1 березня 2020 року. До кінця року в Україні можуть з’явитися 4 тисячі кілометрів якісних доріг.
Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році
- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);
- Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;
- Будівництво південного обходу Дніпра;
- Н-26 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ);
- Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;
- Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
- Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);
- Н-03 Житомир – Чернівці.