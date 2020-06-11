Уряд підписав меморандум із виробниками "зеленої електроенергії". Тепер ціна сонячної енергетики буде визначатися на аукціоні, а не за фіксованим тарифом. Чверть цього ринку належить олігарху Рінату Ахметову. Народна депутатка 8 скликання Вікторія Войціцька розповіла, як меморандум вплине на кризу в енергетиці.

Україна буде втрачати ще більше, бо за допомогою меморандуму хочуть прикрити глобальну проблему зеленої енергетики в Україні. Таку думку Войціцька висловила в ефірі 24 каналу.

Важливо Зниження "зеленого тарифу" для сонячних і вітряних електростанцій: уряд схвалив меморандум

Про аукціони

З 1 липня будуть введені аукціони на проєкти "зеленої енергетики". За словами нардепки, мова йде про нові проєкти, а не про чинні. А тим, що є зараз, тариф зменшать на 15%. Але водночас Україна буде платити найвищий у Європі тариф на сонячну енергію.

Так ми отримаємо глобальний "перекос" в енергосистемі. У державній компанії "Енергоатом", яка генерує майже 50% електроенергії, тариф буде в 5 разів менший, ніж на сонячних електростанціях. Той "перекос" і несправедливість і далі продовжуватимуть існувати,

– зазначила Войціцька.

Як повідомила нардепка, меморандум – це лише наміри, які мають транслюватися в законодавче поле. Для цього Верховна Рада має прийняти відповідний закон.

"У Верховній Раді й у Комітеті не задоволені цим рішенням, бо воно не розв'язує проблеми й не створює умов, за яких "зелена енергетика" отримувати від споживачів справедливий тариф", – наголосила Войціцька.

Що таке "зелена енергія" та "зелений тариф"? "Зелена енергія" – те саме, що відновлювана енергія. Її виробляють із природних джерел енергії – наприклад, вітру і сонця.



"Зелений тариф" – це тариф, за яким на ринку продають електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Його запровадили у 2009 році, а розмір тарифу визначає держава.

Про зменшення тарифу

МВФ вимагав зменшення ціни на тариф на 50%, проте його скоротили лише на 15%.

Екснардепка вважає, що уряд Шмигаля захищає інтереси великого українського бізнесу. Адже понад 25% сонячних електростанцій належать одному з найбагатших людей в Україні – олігарху Рінату Ахметову.

"Напевно, в уряді вирішили, що легше зібрати додаткові гроші з українського споживача, аніж відстоювати його інтереси та інтереси економіки України", – переконана Войціцька.

Детальніше про те, чому виникли проблеми з "зеленим" тарифом – читайте тут.

Що буде з "Енергоатомом"

Войціцька пояснила: "У "Енергоатома" справді дуже складна ситуація. Тільки через втручання уряду ми можемо повернутися до ситуації, де найбільша державна енергогенерувальна компанія буде спроможна забезпечувати виконання своїх зобов'язань перед працівниками".

Вона вважає, що поки немає конкретних кроків, які б свідчили про те, що уряд дбає про "Енергоатом".

Що таке "Енергоатом"?Державне підприємство у сфері ядерної енергетики. "Енергоатом" забезпечує понад 50% усієї потреби електроенергії в Україні, а в осінньо-зимові періоди подекуди і приблизно 70%.