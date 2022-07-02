Україна у червні скоротила експорт залізної руди на 23%

Експорт ЗРС у грошовому виразі за 4 місяця впав на 32,8%

Українські гірничо-металургійні компанії за підсумками червня 2022 року скоротили експорт залізної руди на 23% в порівнянні з попереднім місяцем – до 1,75 мільйона тонн. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка на своїй сторінці у фейсбуці.

У порівнянні з червнем 2021 року експорт ЗРС скоротився у 2,45 раза. За січень-червень українські металурги відвантажили за кордон близько 17 мільйонів ​​тонн руди, що на 24,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом за підсумками першого півріччя виручка від експорту товарів з України впала на 23,7% у порівнянні із січнем-червнем 2021 року – до 22,8 мільярда доларів. У другому кварталі показник упав на 37,4% в порівнянні з першим кварталом та на 45,8% в порівнянні з другим кварталом 2021 року – до 8,78 мільярда доларів.

У натуральному еквіваленті експорт за січень-червень впав на 55,6%. У другому кварталі було експортовано 16,6 мільйона тонн вантажів.

"Очевидно, що головною причиною скорочення експорту є блокада портів. Тільки за другий квартал морські перевезення в Україні впали на 86,5%, що дорівнює близько 21,6 мільйона тонн вантажів", – зазначив Тарас Качка.

За словами заступника міністра економіки, у травні та червні експорт зріс у порівнянні з різким падінням у березні – як за вартістю, так і за обсягами. У червні відвантажено 5,8 мільйона тонн вантажів на 3,18 мільярда доларів.

"Географічно експорт повністю зорієнтований на ЄС. 78% нашого експорту у другому кварталі припало на Євросоюз. Загальна вартість експорту до цих країн за квітень – червень становила 6,86 мільярда доларів, що на 6,4% більше, ніж у другому кварталі 2021-го", – резюмував Тарас Качка.

Торгівля з іншими країнами скоротилася у другому кварталі цього року на 80%.

Нагадаємо, після вторгнення Росії на територію України вітчизняні металургійні компанії знизили експорт продукції до мінімуму через блокаду морських портів.

На початку травня стало відомо про початок експорту залізної руди через румунський порт Констанца. Вантажний оператор Comvex завантажив близько 35 тисяч тонн залізної руди з України.

Крім того, Румунія планує розпочати ремонт залізниці, яка від портового міста Галац доходить до молдавського кордону в селі Джурджулешти та об’єднає порт Рені на півдні Одеської області з рештою дунайських портів. Ця залізнична лінія дасть змогу перевозити товари в Україну та з країни через Молдову та порт Галац.

Як повідомляв GMK Center, за підсумками 2021 року Україна знизила експорт ЗРС на 4,2% в порівнянні з 2020 роком – до 44,5 мільйонів тонн. У грошовому виразі показник зріс на 62,8% – до 6,9 мільярда доларів.

Основні виробники залізорудної сировини в Україні – Інгулецький ГЗК, Криворізький ЗРК, Полтавський ГЗК, Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Південний ГЗК, "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Суха Балка", Запорізький ЗРК.