Україна готова відбити повномасштабний напад ворога, – ЗСУ

Збройні сили України готові відбивати атаки ворога як під час повноцінного вторгнення, так і під час спроб захопити стратегічні об'єкти. Для цього військові відпрацьовують різні ситуації під час навчань.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час військових навчань, які проходять на острові Зміїний у Чорному морі.

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Україна готова навіть до вторгнення

Для вдосконалення навичок оборони на острові проводять навчання. Тут українські військові вчаться протидіяти морському десанту та знищувати ворожі судна. Основними об'єктами для оборони є оперативні аеродроми острова.

Залужний заявив, що Україна готова захищати себе у разі вторгнення і не тільки.

Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів,

– наголосив головнокомандувач.

Тренування для нарощування військової сили триватимуть до 13 серпня 2021 року.

Військові навчання тривають і в інших місцях