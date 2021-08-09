Україна готова відбити повномасштабний напад ворога, – ЗСУ
Джерело:фейсбук Головнокомандувача ЗСУ
Збройні сили України готові відбивати атаки ворога як під час повноцінного вторгнення, так і під час спроб захопити стратегічні об'єкти. Для цього військові відпрацьовують різні ситуації під час навчань.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час військових навчань, які проходять на острові Зміїний у Чорному морі.
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Україна готова навіть до вторгнення
Для вдосконалення навичок оборони на острові проводять навчання. Тут українські військові вчаться протидіяти морському десанту та знищувати ворожі судна. Основними об'єктами для оборони є оперативні аеродроми острова.
Залужний заявив, що Україна готова захищати себе у разі вторгнення і не тільки.
Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів,
– наголосив головнокомандувач.
Тренування для нарощування військової сили триватимуть до 13 серпня 2021 року.
Військові навчання тривають і в інших місцях
- 9 серпня 2021 року військові навчання стартували й на Миколаївщині, на полігоні "Широкий лан". У них беруть участь винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація Повітряних сил ЗСУ. Навчання відвідав президент Володимир Зеленський у рамках візиту в південні області України.
- Водночас у Києві розпочалися навчання з територіальної оборони. За сценарієм навчання до Києва наближаються ворожі війська, а солдатам треба зробити усе необхідне, щоб не здати столицю.