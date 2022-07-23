Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Він зауважив, що ракетний удар по території Одеського порту вкотре продемонстрував світу справжні наміри росії, проте наша держава не відступить від своєї цілі – розблокувати свої морські порти.

До теми У США, Великій Британії та ЄС прокоментували цинічний удар росіян по порту Одеси

Україна продовжує технічну підготовку до експорту зерна морем

Олександр Кубраков наголосив, що разом з ним ніхто в Україні не довіряє країні-агресорці, яка розпочала війну проти нашої держави ще понад 8 років тому, а в лютому цього року навіть перестала приховувати свої справжні наміри.

Хоча Україна не довіряє росії, вона довіряє своїм партнерам та союзникам, й саме тому ініціатива про безпечне транспортування зерна і продуктів харчування з українських морських портів була підписана саме з ООН та Туреччиною, а не з країною-терористкою.

Цей документ не був жестом "доброї волі", але результатом роботи Збройних сил України, які звільнили острів Зміїний. Що, своєю чергою, стало можливим завдяки підтримці наших союзників, які надають нам сучасну та ефективну зброю для захисту берегової лінії. Документ було підписано на українських умовах – жодних росіян у територіальних водах України, жодних поступок щодо санкцій,

– підкреслив Кубраков.

Міністр інфраструктури зауважив, що сьогодні росія завдала ракетного удару по порту "Одеса", й тим самим вчергове продемонструвала всьому світу свої загарбницькі наміри. Протягом останніх місяців, за словами посадовця, ракетні удари росіян по об'єктах інфраструктури стали другою, а інколи й навіть першою ціллю ворога.

Читайте також В Одеській ОВА не виключають, що росія знову спробує окупувати Зміїний

Кубраков зазначив, що щодня десятки російських ракет спрямовуються на українську залізницю, мости, нафтосховища і порти. Проте це не зупиняє роботу Мінінфраструктури та спротив українців.

Залізничники, портовики, автодорожники, як і вся країна, щодня працюють в умовах військової агресії. Ніхто не планує зупинятися, адже саме цього й прагне окупант – зруйнувати інфраструктуру, знищити економіку й тим самим послабити Збройні Сили України.

Увесь світ спостерігає за цією ситуацією. ООН, наші союзники та партнери говорять про Стамбульську ініціативу, як надію, як рішення, яке зможе не тільки врятувати економіку України, але і мільйони людей від голоду, а мільярди – від зубожіння,

– переконаний Кубраков.

До слова, міністр додав, що ми продовжуємо довіряти Військово-морським силам ЗСУ та всім силам оборони, які дають відсіч окупантам. Вчора ж, 22 липня, ніхто не підписав угоди про капітуляцію, війна не закінчилась. Проте так само, як і залізниця продовжує рух, а автоперевізники доставляють необхідні ресурси на фронт, Мінінфраструктури не відступає від своєї цілі – розблокувати морські порти.

Ми продовжуємо технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з наших портів,

– підсумував Кубраков.

Вас може зацікавити – деталі "прильотів" по порту Одеси від Братчука: дивіться відео