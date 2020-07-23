Ситуацію зі ставками податку на землю в Україні потрібно вирішувати на державному рівні. Кабмін має врегулювати питання розробки методології розрахунку процентної ставки, розробити єдиний уніфікований підхід.

Адвокат В'ячеслав Ганган пояснив, що уряд має визначити критерії, від яких будуть відштовхуватися місцеві ради, пише OBOZREVATEL. Наприклад, від площі земельної ділянки, від її розташування – в центрі або на околиці.

Підприємцю важливо мати можливість заздалегідь розуміти, на яку суму він може розраховувати, а не чекати рішення місцевої ради.

"Підкреслю, саме місцеві ради вирішують, як будуть платитися податки до місцевих бюджетів", – додав адвокат.

Однак ставки податку на землю визначено Податковим Кодексом, тому буде логічно, якщо уряд затвердить методологію розрахунку. "Інакше продовжиться те, що ми маємо зараз: судові процеси, неоднакова судова практика і повна анархія в сфері земельних відносин", – вважає юрист.

Підприємці, які беруть землю в оренду у місцевих рад, повинні платити щорічний податок до місцевого бюджету. Ставку податку в кожному конкретному випадку встановлюють місцеві ради, її розмір становить від 3% до 12% від грошово-нормативної оцінки вартості земельної ділянки.

Встановлюється ця ставка для кожного підприємця індивідуально. Кабінет Міністрів не створив єдиного підходу на нормативному рівні, а місцеві ради цим користуються.

"Припустимо, мова йде про столичний ринок, і нормативно-грошова оцінка ділянки становить півтора мільйона гривень. Київрада вирішує, за якою ставкою буде платити орендар – 3%, 4%, 5%, або 12%. Розкид від 45 тисяч до 180 тисяч гривень. Критеріїв немає, заздалегідь розрахувати, який розмір земельного податку доведеться платити, неможливо", – пояснив Ганган.

Така ситуація тягне за собою корупційний і економічний ризики.