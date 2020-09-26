Після таємної інавгурації, яку влаштував собі Олександр Лукашенко, у Білорусі з новою силою спалахнули протести. Ситуацію в сусідній країні прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

Для України важливо, аби Білорусь була сильною демократичною країною. Натомість для Росії, аби була слабкою. Таку думку політик висловив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері 25 вересня, пише 24 канал.

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Він також зауважив: коли коронавірус трохи відступив і до Львова почали знову приїжджати туристи, то найбільше їх було саме з Білорусі. "Думаю, що цей дух волі вони у Львові черпають", – зазначив міський голова.

Україна має займати тверезомислячу позицію(щодо Білорусі – 24 канал), спільно з країнами ЄС. Треба робити все можливе, аби вертати Білорусь на праведний шлях,

– підкреслив Садовий.

"Якщо будемо як страус – стояти і ховати голову вниз, нічого не будемо бачити, Білорусь скотиться до російського магніту. Мені важко уявити, що буде в Україні, враховуючи кордон, який маємо сьогодні з цими двома країнами", – додав він.

На думку Садового, події в Білорусі мають бути холодним душем для "гарячих голів в українській владі". Він наголосив, що потрібно провести місцеві вибори – чітко та відповідно до законодавства. А також поважати майбутній вибір українців та навчитися працювати з місцевими владами.

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