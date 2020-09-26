Україна має займати тверезомислячу позицію: Садовий про ситуацію в Білорусі
Після таємної інавгурації, яку влаштував собі Олександр Лукашенко, у Білорусі з новою силою спалахнули протести. Ситуацію в сусідній країні прокоментував мер Львова Андрій Садовий.
Для України важливо, аби Білорусь була сильною демократичною країною. Натомість для Росії, аби була слабкою. Таку думку політик висловив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері 25 вересня, пише 24 канал.
Зверніть увагу Санкції проти Білорусі: які країни розширили списки
Він також зауважив: коли коронавірус трохи відступив і до Львова почали знову приїжджати туристи, то найбільше їх було саме з Білорусі. "Думаю, що цей дух волі вони у Львові черпають", – зазначив міський голова.
Україна має займати тверезомислячу позицію(щодо Білорусі – 24 канал), спільно з країнами ЄС. Треба робити все можливе, аби вертати Білорусь на праведний шлях,
– підкреслив Садовий.
"Якщо будемо як страус – стояти і ховати голову вниз, нічого не будемо бачити, Білорусь скотиться до російського магніту. Мені важко уявити, що буде в Україні, враховуючи кордон, який маємо сьогодні з цими двома країнами", – додав він.
На думку Садового, події в Білорусі мають бути холодним душем для "гарячих голів в українській владі". Він наголосив, що потрібно провести місцеві вибори – чітко та відповідно до законодавства. А також поважати майбутній вибір українців та навчитися працювати з місцевими владами.
Протести в Білорусі: основне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. За результатами незалежних екзитполів, президентом Білорусі стала його опонентка Світлана Тихановська.
- Білоруси вийшли на мирні демонстрації, вони вважають, що результати сфальсифіковані. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю та затримували.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.
- 23 вересня Лукашенко влаштував собі таємну інавгурацію. Всупереч законодавству її навіть не показали по національному телебаченню. Протести спалахнули з новою силою, їх розганяли з особливою жорстокістю.