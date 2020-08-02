Фонд держмайна затвердив протокол про результати електронного аукціону з продажу готелю "Дніпро". Новий власник – засновник кіберспортивної організації Natus Vincere (NAVI) Олександр Кохановський. Він заявив, що "Дніпро" – це один з ключових інфраструктурних проєктів в рамках розвитку кіберспорту в Україні.

Чи стане Київ Меккою світового кіберспорту та чим вже можуть похизуватися українські гравці – читайте в матеріалі 24 каналу.

Як планують змінити "Дніпро"

Члени всесвітньовідомої команди NAVI стали новими власниками столичного готелю "Дніпро". Вони поставили перед собою вкрай амбітну мету. Витративши вже понад мільярд гривень на купівлю будівлі, кіберспортсмени невдовзі хочуть повністю перелаштувати її.

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Тут буде не лише топовий готелю, а й унікальні кіберспортивні елементи:

тренувальні зони;

кіберспортивна сцена;

спеціальні номери для професійних гравців.

"У кіберспорті у нас є всі шанси стати новою Південною Кореєю чи Америкою. У нас є одна унікальна можливість, щоб її реалізувати. Якщо зараз ми цього не зробимо – все, через 5 років ми вже не наздоженемо", – пояснив засновник кіберспортивної організації NАVI Олександр Кохановський.

"Дніпро" – лише один з інфраструктурних проєктів. Надалі в Україні побудують ще 20 суперсучасних ігрових центрів. Все це надасть нові перспективи для розвитку кіберспорту країни.

Українські кіберспортсмени відомі на весь світ

Про українських кіберспортсменів вже давно знають далеко за межами країни. Вони не вперше здобувають перемогу на світових чемпіонатах.

Вони є чемпіонами світу, до того ж багаторазовими вже з 2010 року. Це їх справжня робота, вони постійно грають, приділяють максимально цьому час,

– сказав менеджер компанії Starladder Андрій Яценко.

У 2019 році призовий фонд турніру The International по відеогрі Dota 2 склав 33 мільйони доларів. У турнірі брали участь 18 команд. Кожен із переможців автоматично став мільйонером. Увага ж українського суспільства до турнірів з відеоігор зросла під час пандемії COVID-19.

Наразі ініціаторами розвитку є кіберспортивні організації. Проте контакт з українськими посадовцями вже є. Якщо вітчизняним IT-шникам вдасться разом з державою створити сприятливий мікроклімат – Україна стане першою кіберспортивною країною у світі.

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"Будь-яка людина, яка докладає зусиль до розвитку цієї індустрії – заслуговує поваги, вона заслуговує допомоги. В нас є все для того, щоб стати країною №1 в кіберспорті", – зазначив генеральний продюсер компанії WePlay! Esports Максим Білоногов.

Вже невдовзі кіберспорт можуть офіційно визнати спортом, а у вишах для магістрів вже пропонують таку спеціальність. Якщо все йтиме за планом, вже через рік Україна проведе чемпіонат світу по Dota 2, а це залучить потужну аудиторію, інвестиції та туристів.

Довідка. Фонд державного майна провів аукціон з продажу готелю "Дніпро", розташованого у центрі Києва. Готель на 186 номерів купила компанія "Смартленд" за понад 1 мільярд гривень. Приватизацію закладу прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що виручена сума перевищила всі очікування.