У День Військово-морських сил ЗСУ, 4 липня, український лідер прибув з офіційним візитом на Одещину. Під час привітання військових на причалі Одеського морського вокзалу Зеленський заявив, що мілітаризація та агресивні дії з боку Росії посилюють воєнні загрози у Чорноморському регіоні.
Зауважте Зеленський прибув до Одеси і привітав з Днем ВМС: про "Сі Бриз" та перший український корвет
Водночас навчання "Сі Бриз-2021", які Україна проводить з міжнародними партнерами, демонструють гідність у протистоянні.
Це показує, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської держави,
– наголосив Зеленський.
Реакція Росії на "Сі Бриз-2021"
- Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів, що російські кораблі Чорноморського флоту, а також – Балтійського та Північного флотів пильно стежать за "Сі Бризом-2021".
- Саме тому українська сторона не виключає імовірність провокацій з боку Росії.
- Якщо це станеться, "на кораблях учасників "Сі Бризу" існують певні відпрацьовані процедури".