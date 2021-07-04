Україна не допустить обмеження свободи судноплавства у Чорному морі, – Зеленський

Україна не допустить, щоб Росія обмежувала свободу судноплавства у Чорному морі. Володимир Зеленський пообіцяв, що українська сторона відстоюватиме норми та принципи міжнародного права.

У День Військово-морських сил ЗСУ, 4 липня, український лідер прибув з офіційним візитом на Одещину. Під час привітання військових на причалі Одеського морського вокзалу Зеленський заявив, що мілітаризація та агресивні дії з боку Росії посилюють воєнні загрози у Чорноморському регіоні.

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Водночас навчання "Сі Бриз-2021", які Україна проводить з міжнародними партнерами, демонструють гідність у протистоянні.

Це показує, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської держави,

– наголосив Зеленський.

Реакція Росії на "Сі Бриз-2021"