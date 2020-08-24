Україна ніколи не піде на поступки, які створять в ній міну уповільненої дії, – Кулеба
Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не піде на поступки, які можуть підірвати її територіальну цілісність, а також її розвиток, як європейської та демократичної країни.
Про це глава українського МЗС розповів під час спільної пресконференції з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, передає 24 канал.
Раніше Місцеві вибори на Донбасі: лист Кравчука про відповідність мінським угодам надійшов до Ради
У Кулеби запитали, в чому Україна готова поступитися у питанні проведення виборів на окупованих територіях.
Хочу запевнити вас, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність і створять всередині України міни уповільненої дії. Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності і наш рух вперед, як європейської, євроатлантичної країни
– наголосив він.
Водночас Гайко Маас додав, що "немає різниці в підходах щодо того, що вибори все ж повинні відбутися".
"Я ще не знаю вирішення, якби воно було, ми звичайно, вже далеко просунулись би вперед. Але через це ми і зустрічаємось: є різні підходи, різні бачення, і я думаю, немає різниці в підходах про те, що вибори мають все-таки відбутись", – уточнив він.
За словами Мааса, йдеться саме про час проведення виборів. Тобто необхідно досягнути ситуації та створити підстави для їх проведення.
До цього Ультиматум Росії в ТКГ: на які поступки готовий іти Кравчук
"Яким чином ця процедура буде вирішена, – не ясно. Є положення в мінських угодах, ми про них якраз і говоримо, але є різні підходи. Але всі сторони повинні бути готовими вести розмову про це", – додав він.
"Наш заклик не переставати докладати зусиль, а займатися політичними завданнями, зокрема, проведенням виборів в ОРДЛО. Зараз ми головуємо в ЄС, але коли створимо Фонд відновлення, ЄС прийматиме солідарні рішення, і таким чином ми будемо просуватися вперед", – сказав Маас.
Вибори на Донбасі: коротко про головне
- Верховна Рада підтримала постанову, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. Тільки-от на окупованих територіях Донбасу та ділянці поблизу лінії розмежування їх чекати не варто.
- Все тому, що Україна може їх провести там лише за умови контролю своєї ділянки кордону, повного припинення вогню та виведення контингенту іноземних військ з території держави.
- Тим часом Росія під час останньої зустрічі ТКГ висунула ультиматум через постанову Верховної Ради про місцеві вибори.
- На думку окупантів в українському законі відступили від мінських угод та від формули Штайнмаєра. Через власну позицію щодо виборів вони фактично блокують усі переговорні процеси у ТКГ зараз.