Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не піде на поступки, які можуть підірвати її територіальну цілісність, а також її розвиток, як європейської та демократичної країни.

Про це глава українського МЗС розповів під час спільної пресконференції з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, передає 24 канал.

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У Кулеби запитали, в чому Україна готова поступитися у питанні проведення виборів на окупованих територіях.

Хочу запевнити вас, що Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть нашу територіальну цілісність і створять всередині України міни уповільненої дії. Для нас абсолютно ключовим є відновлення нашої територіальної цілісності і наш рух вперед, як європейської, євроатлантичної країни

– наголосив він.

Водночас Гайко Маас додав, що "немає різниці в підходах щодо того, що вибори все ж повинні відбутися".

"Я ще не знаю вирішення, якби воно було, ми звичайно, вже далеко просунулись би вперед. Але через це ми і зустрічаємось: є різні підходи, різні бачення, і я думаю, немає різниці в підходах про те, що вибори мають все-таки відбутись", – уточнив він.

За словами Мааса, йдеться саме про час проведення виборів. Тобто необхідно досягнути ситуації та створити підстави для їх проведення.

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"Яким чином ця процедура буде вирішена, – не ясно. Є положення в мінських угодах, ми про них якраз і говоримо, але є різні підходи. Але всі сторони повинні бути готовими вести розмову про це", – додав він.

Зверніть увагу! Німеччина закликає Україну вирішити політичні питання в мінських переговорах по Донбасу щодо проведення виборів на окупованих територіях. Відтак, Євросоюз може створити фонд відновлення цих територій.

"Наш заклик не переставати докладати зусиль, а займатися політичними завданнями, зокрема, проведенням виборів в ОРДЛО. Зараз ми головуємо в ЄС, але коли створимо Фонд відновлення, ЄС прийматиме солідарні рішення, і таким чином ми будемо просуватися вперед", – сказав Маас.

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