Україна організує ще один евакуаційний рейс з Відня до Києва: дати

Не всі українці під час пандемії коронавірусу зуміли повернутися до України. Відтак влада організує евакуаційний рейс з Відня до Києва.

Про такий рейс з Відня написав посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці в фейсбук.

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Коли саме буде рейс

Точної дати рейсу ще немає.

"Наразі очікуємо літак МАУ десь 22-25 травня. Це дуже орієнтовно", – написав Щерба.

Він також додав, що була ймовірність здійснити такий рейс 15 травня, але не вдалося.

Скільки буде коштувати квиток на літак

"Щодо вартості квитка – це має бути рішення МАУ. Сподіваємося на доступну ціну", – написав посол.

Водночас В Австрію незабаром вилетять два чартери з українськими заробітчанами, в планах – ще один

Хто може полетіти цим рейсом

Евакуаційний рейс від МАУ розрахований для українців та людей з посвідкою на проживання в Україні.

Олександр Щерба також нагадав, що не варто покладатися на регулярні рейси з Відня до Києва, квитки на які зараз продаються онлайн.

"На жаль, імовірність відновлення регулярного сполучення зараз (поки Україна не пройшла пік пандемії) мала. Я не радив би купляти квитки тільки тому, що вони є онлайн", – підсумував Олександр Щерба.

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