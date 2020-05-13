Україна організує ще один евакуаційний рейс з Відня до Києва: дати
Не всі українці під час пандемії коронавірусу зуміли повернутися до України. Відтак влада організує евакуаційний рейс з Відня до Києва.
Про такий рейс з Відня написав посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці в фейсбук.
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Коли саме буде рейс
Точної дати рейсу ще немає.
"Наразі очікуємо літак МАУ десь 22-25 травня. Це дуже орієнтовно", – написав Щерба.
Він також додав, що була ймовірність здійснити такий рейс 15 травня, але не вдалося.
Скільки буде коштувати квиток на літак
"Щодо вартості квитка – це має бути рішення МАУ. Сподіваємося на доступну ціну", – написав посол.
Водночас В Австрію незабаром вилетять два чартери з українськими заробітчанами, в планах – ще один
Хто може полетіти цим рейсом
Евакуаційний рейс від МАУ розрахований для українців та людей з посвідкою на проживання в Україні.
Олександр Щерба також нагадав, що не варто покладатися на регулярні рейси з Відня до Києва, квитки на які зараз продаються онлайн.
"На жаль, імовірність відновлення регулярного сполучення зараз (поки Україна не пройшла пік пандемії) мала. Я не радив би купляти квитки тільки тому, що вони є онлайн", – підсумував Олександр Щерба.
Що відомо про карантинні обмеження в Австрії
- Через епідемію коронавірусу Австрія заборонила авіасполучення з низкою країн. Заборона діє до 22 травня, поширюється вона й на Україну.
- Одна є винятки – спецрейси для сезонних робітників та доглядальників за літніми людьми. А також евакуаційні рейси