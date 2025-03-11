Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Дивіться також Україна та США зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді

Що відомо про припинення вогню в Україні

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного припинення вогню на 30 днів. Крім того, цей термін може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією.

Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру,

– йдеться у спільній заяви за підсумками зустрічі делегацій України та США.