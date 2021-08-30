Україна й Польща хочуть створити спільний газовий хаб, – оператор ГТС

У Східній та Центральній Європі планують створити спільний газовий хаб України та Польщі. За словами гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, обидві країни мають для цього усі можливості.

Макогон зауважив, що газові ринки України та Польщі є найбільшими у регіоні. Мовиться про 50 мільярдів кубометрів газу на рік.

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Гендиректор української компанії підкреслив, що Україна має найбільші в Європі газові сховища та розвинену газотранспортну систему, сполучену з 7 країнами. Польща ж має плани розвитку:

терміналів скрапленого природного газу;

балтійського газопроводу;

коннекторів із сусідніми країнами.

Газовий коридор – запорука енергетичної безпеки Європи

За словами Макогона, із доступом до Трансбалканського газопроводу Україна та Польща можуть створити потужний північно-південний газовий коридор. Він стане запорукою енергетичної безпеки країн Південно-Східної Європи.

Українсько-польській співпраці у газовій сфері сприяє низка факторів, зокрема:

збільшення гарантованих потужностей;

можливість використання українських підземних сховищ;

координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;

протистояння зовнішнім викликам.

Окрім цього, головною загрозою енергетичній безпеці Європи є "Північний потік-2". До цього трубопроводу вимагатимуть застосування законів з Третього енергопакета Євросоюзу. У цьому питанні Україну підтримали представники Польщі та Литви.

"Північний потік-2": останні новини

Російський монополіст перестав продавати на своїй електронній торговій платформі газ на 2022 рік. Такі дії компанія "Газпром експорт" вчинила одразу після програного в Німеччині суду щодо "Північного потоку-2".

Вищий земельний суд Дюссельдорфа 25 серпня виніс рішення, згідно з яким газопровід повинен відповідати нормам газової директиви Євросоюзу. Відтак компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна стати незалежною від "Газпрому".

У Європі також різко підскочили ціни на газ. Представники українського "Нафтогазу" пояснили це штучним дефіцитом поставок з боку російського "Газпрому".

Текст публікації Оператора ГТС України:

Україна та Польща мають усі можливості для створення спільного газового хабу у Східній і Центральній Європі. Про це заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон на 24 газовій конференції Gazterm.

"Наші газові ринки є найбільшими в регіоні – близько 50 мільярдів кубічних метрів на рік. Польща має план розвитку терміналів СПГ, балтійського газопроводу і коннекторів з сусідами. Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища і розвинену потужну газотранспортну систему, яка сполучена з сімома сусідніми країнами. З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку усієї Південно-Східної Європи", – вважає Макогон.

Передумовами для поглиблення співпраці та посиленню енергетичної безпеки є:

збільшення гарантованих потужностей;

можливість використання українських підземних сховищ;

координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;

протистояння зовнішнім викликам.

Наразі головною загрозою енергетичній безпеці Східної і Центральної Європи є проєкт "Північний потік-2". Оператор ГТС України наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакета ЄС до трубопроводу і в цьому нас підтримали наші міжнародні партнери – Держсекретар, уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський, Віцемаршалек Сейму Польщі Малгожата Гошєвська, Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс та інші учасники заходу.