Наступного року економічна ситуація частково покращиться, однак, навіть наприкінці 2021 року рівень ВВП буде приблизно на 6% нижчим, аніж у 2019.

Таку заяву зробив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, йдеться в повідомлені Європейської бізнес-асоціації.

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За попередніми оцінками, Україна повернеться до докарантинного рівня розвитку лише у 2024 році.

Натомість генеральний директор Dragon Capital та президент ЕВА Томаш Фіала вважає, що завдяки зваженій фіскальній та монетарній політиці Україна вийде з цієї турбулентної ситуації з меншими економічними втратами, аніж це було під час попередніх криз. Так, падіння ВВП у 2020 році очікується близько 7%, в той час як під час попередніх двох криз падіння економіки сягало 15-16%.

Також, наразі спостерігається профіцит поточного рахунку платіжного балансу, адже імпорт скоротився на 30%, а експорт тільки на 6% завдяки великій частці сільськогосподарського експорту.

Загалом, прогнози компанії щодо економіки України помірно оптимістичні. Очікується, що у 2021 році ВВП країни зросте на 4%. Водночас, задля збереження позитивної динаміки необхідно підтримувати незалежну політику НБУ, встановити прозорі процедури щодо приватизації державних підприємств та забезпечити політичну стабільність.

68% опитаних представників бізнесу вже повністю або частково повернулися до роботи в офісі.

В контексті кадрової політики компаній, 60% опитаних підприємців планують зберегти персонал компанії у незмінному складі, 28% – думає над скороченням, ще 13% шукають нових робітників.

На найближчі пів року 69% опитаних планують залишити рівень заробітних плат незмінним, 21% – думають над скороченням, і лише 9% – розмірковують над підвищенням.

Такими є результати експрес-опитування бізнесу під час зустрічі підприємців Європейської бізнес-асоціації