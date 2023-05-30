Україна повернула тіла 79 полеглих захисників

30 травня Україна повернула тіла ще 79 загиблих оборонців. Їх передадуть рідним для гідного поховання.

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

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Зазначають, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців,

– йдеться у повідомленні.

Довідка. У Мінреінтеграції нагадали, номер гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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