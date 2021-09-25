Україна "пожовтіла": як різні міста адаптувались до нових карантинних обмежень

Україна з 23 вересня перейшла у жовту зону карантину. Першими, хто відчув вплив нових обмежень – батьки, адже працюють далеко не всі освітні установи.

Для очної роботи у закладі освіти має бути вакциновано щонайменше 80% співробітників. Винятками лише є дитсадки та початкові класи.

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Частина шкіл по всій країні через недостатню кількість щеплених пішла на дистанційне навчання, а дехто – на канікули.

Львівські школи відкриті

У Львові вирішили, що школи продовжать роботу у звичному режимі. Міський голова міста Андрій Садовий запевнив, що діти згодом через погіршення епідситуації ще матимуть можливість вчитись онлайн.

Треба цінувати кожен день, коли дитина є в класі й бачить учителя. Усі до школи! Діти, вибачте, халяви не буде,

– наголосив мер Львова.

23 вересня на навчання "вийшли" всі львівські заклади, проте не всі педагоги. На роботі залишилися лише вакциновані вчителі або ж ті, що мають негативний ПЛР-тест, зроблений за останні 72 години. Також педагоги можуть приносити довідку про те, що за останніх пів року перехворіли на коронавірус.

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У школах – "ковідні" перепустки та вакцинація

Учителі, яких допустили до роботи, показують "ковідні" перепустки. "Усі пріоритети й цілі – це зробити так, щоб діти навчалися", – наголосила заступниця.

Учителька Анна Шишук вважає, що вакцинація – особиста справа кожного. Нікого змушувати не можна.

Те, що навчальний процес у школі продовжується – це добре,

– відзначила педагогиня.

Для тих освітян, які досі не вакцинувались, відкрили пункти щеплення у 12 львівських школах. Там, до прикладу, лише за 1 день зробили укол 700 працівникам шкіл.

Харківські театри під обмеженням

Обмеження жовтої зони поширюються не лише на освіту. Передбачені обмеження і для закладів культури. У кіно та театрах заповнювати зали дозволено на половину.

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Як перевірятимуть дотримання цих правил поки невідомо, однак у деяких кінотеатрах можна купити квиток без обмежень. Хоч у деяких театрах бідкаються, що люди й самі почали рідше купувати квитки. Саме тому у них усе відповідає нормам.

"Коли надійшла інформація в інтернеті про жовту зону, то продажі зупинились самі собою. Зараз буде рівно пів залу", – повідомила адміністраторка Харківського театру для дорослих Анна Андрющенко.

В одеських ресторанах – лиш вакциновані

З обмеженнями також мають відбуватись концерти й відвідини спортзалів. У ресторанах мають перебувати не більше 4 людей за столиком, а відстань між столами має бути мінімум у 1,5 метра.

Зазначені обмеження не працюють, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% працівників мають 1 щеплення або ж негативний ПЛР-тест.

Одеські ресторани намагаються виконувати все за правилами. Директор ресторану Олександр Подлєснов зазначив, що зараз у закладі вакциновано приблизно 80% працівників, а решта ще планують.

"Ми дотримуємось маскового режиму. На кожному столі є антисептик. Також ведемо журнал видачі індивідуальних засобів захисту. Впускаємо лиш тих людей, які мають QR-код у застосунку "Дія" або ж фізичний сертифікат вакцинації", – запевнив директор ресторану.

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