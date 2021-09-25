Україна "пожовтіла": як різні міста адаптувались до нових карантинних обмежень
Джерело:24 канал
Україна з 23 вересня перейшла у жовту зону карантину. Першими, хто відчув вплив нових обмежень – батьки, адже працюють далеко не всі освітні установи.
Для очної роботи у закладі освіти має бути вакциновано щонайменше 80% співробітників. Винятками лише є дитсадки та початкові класи.
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Частина шкіл по всій країні через недостатню кількість щеплених пішла на дистанційне навчання, а дехто – на канікули.
Львівські школи відкриті
У Львові вирішили, що школи продовжать роботу у звичному режимі. Міський голова міста Андрій Садовий запевнив, що діти згодом через погіршення епідситуації ще матимуть можливість вчитись онлайн.
Треба цінувати кожен день, коли дитина є в класі й бачить учителя. Усі до школи! Діти, вибачте, халяви не буде,
– наголосив мер Львова.
23 вересня на навчання "вийшли" всі львівські заклади, проте не всі педагоги. На роботі залишилися лише вакциновані вчителі або ж ті, що мають негативний ПЛР-тест, зроблений за останні 72 години. Також педагоги можуть приносити довідку про те, що за останніх пів року перехворіли на коронавірус.
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У школах – "ковідні" перепустки та вакцинація
Учителі, яких допустили до роботи, показують "ковідні" перепустки. "Усі пріоритети й цілі – це зробити так, щоб діти навчалися", – наголосила заступниця.
Учителька Анна Шишук вважає, що вакцинація – особиста справа кожного. Нікого змушувати не можна.
Те, що навчальний процес у школі продовжується – це добре,
– відзначила педагогиня.
Для тих освітян, які досі не вакцинувались, відкрили пункти щеплення у 12 львівських школах. Там, до прикладу, лише за 1 день зробили укол 700 працівникам шкіл.
Харківські театри під обмеженням
Обмеження жовтої зони поширюються не лише на освіту. Передбачені обмеження і для закладів культури. У кіно та театрах заповнювати зали дозволено на половину.
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Як перевірятимуть дотримання цих правил поки невідомо, однак у деяких кінотеатрах можна купити квиток без обмежень. Хоч у деяких театрах бідкаються, що люди й самі почали рідше купувати квитки. Саме тому у них усе відповідає нормам.
"Коли надійшла інформація в інтернеті про жовту зону, то продажі зупинились самі собою. Зараз буде рівно пів залу", – повідомила адміністраторка Харківського театру для дорослих Анна Андрющенко.
В одеських ресторанах – лиш вакциновані
З обмеженнями також мають відбуватись концерти й відвідини спортзалів. У ресторанах мають перебувати не більше 4 людей за столиком, а відстань між столами має бути мінімум у 1,5 метра.Зверніть увагу! Зазначені обмеження не працюють, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% працівників мають 1 щеплення або ж негативний ПЛР-тест.
Одеські ресторани намагаються виконувати все за правилами. Директор ресторану Олександр Подлєснов зазначив, що зараз у закладі вакциновано приблизно 80% працівників, а решта ще планують.
"Ми дотримуємось маскового режиму. На кожному столі є антисептик. Також ведемо журнал видачі індивідуальних засобів захисту. Впускаємо лиш тих людей, які мають QR-код у застосунку "Дія" або ж фізичний сертифікат вакцинації", – запевнив директор ресторану.
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