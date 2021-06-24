Автор колонки зазначив, що для того, аби наблизитися до стандартів ЄС та претендувати на вступ до Євросоюзу, Києву недостатньо лише розвішувати прапори на держустановах, а потрібні реальні та більш активні кроки. Тим паче тоді, коли існує багато зовнішніх факторів, що заважають європейській інтеграції. Зокрема, війна на Донбасі та несприйняття нашої держави деякими країнами ЄС. Проте однією з найбільших перешкод є саме політична нестабільність в Україні, стверджують фахівці.

Для більшості українців європейські стандарти, європейська модель правління є вкрай привабливою, і вони просто маніпулюють цією громадською думкою і цими надіями українців. Україні доцільно провести політичну, конституційну реформу за згодою ЄС. І, можливо, через цю реформу нам би вдалося переконати Євросоюз, що ми дозріли до членства в ЄС,

– сказав політолог Руслан Бортнік.

Як зазначає видання The Brussels Times, Євросоюз ретельно оцінює досягнення потенційних членів в зміцненні своєї економіки, зниження безробіття, підвищення прозорості оподаткування та захисту інвесторів. Однак, за словами автора колонки, поки Захід спостерігає лише те, як Україна рухається в протилежному напрямку. А боротьба з корупцією перетворюється на боротьбу з великим і середнім бізнесом. Про це українську владу попереджали також європейські політики.

"У той час, як ЄС демонструє свою повну підтримку України в її військовому протистоянні з Росією, сумно спостерігати, що власний уряд України, схоже, приймає контрзаходи, посилюючи податковий тягар на великих роботодавців. У моєму розумінні ці зміни можуть не тільки погіршити ситуацію з рівнем безробіття в Україні, а й збільшити число біженців в ЄС і призвести до подальшого відтоку некваліфікованої робочої сили з регіонів України в країни ЄС, що вже викликає стурбованість", – говорив Джузеппе Феррандіно, член Комітету Європейського парламенту з економічних та валютних питань.

На думку фахівців, українському уряду потрібно розглянути інші заходи зі стимулювання економіки.

Потрібно, щоб Україна виконала Копенгагенські критерії. Це стабільність інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, повагу до прав людини, повагу і захист національних меншин. Наявність дієвої ринкової економіки і здатність витримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил, наголошую, у рамках Європейського Союзу,

– зазначив політолог Володимир Воля.

Тож Україні до вступу в ЄС поки ще далеко, стверджують фахівці, та радять замість розвішування прапорів ЄС, здійснювати справжні реформи.