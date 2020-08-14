У зв'язку з пандемією коронавірусу, більшість кордонів для України були закритими. Проте вже наприкінці серпня авіасполучення поновлять зі ще однією країною.

Поки що ЄС не відкрив свої кордони для українців через несприятливу епідеміологічну ситуацію. Однак авіасполучення між Україною та Казахстаном відновлять вже 17 серпня. Про це повідомили на сайті міністерства інфраструктури.

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Авіасполучення з Казахстаном тимчасово припинили через карантин. У відомстві наголосили про бажання й цілковиту можливіть відновити польоти між країнами.

Республіка Казахстан готова відновити міжнародне авіасполучення з Україною вже з 17 серпня. Безпека та дотримання всіх необхідних епідеміологічних вимог залишаються для нас пріоритетом у здійсненні авіа- та інших видів перевезень,

– наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У міністерстві також повідомили, що таке рішення прийняли відповідно до протоколу засідання комісії з недопущення виникнення і розповсюдження коронавірусну в Казахстані від 11 серпня 2020 року.

Довідка. В Україні відновили внутрішнє авіаційне сполучення з 5 червня. А з 15 червня почали здійснювати міжнародні авіарейси. Проте подорожі в ЄС поки недоступні

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