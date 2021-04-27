Міністерство закордонних справ України оголосило консула генерального консульства Росії в Одесі небажаною особою. Дипломата вишлють з України.

В українському МЗС пояснили, що розглядають такий крок як продовження розгорнутої в Росії антиукраїнської кампанії, а також черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України.

Важливо Україна висилає старшого дипломата Росії

Дії МЗС України є відповіддю на вислання співробітника посольства України в Москві 26 квітня.

Повністю відкидаємо голослівні закиди про те, що український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом. Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій,

– підкреслили в українському МЗС.

У відомстві додали, що рішення МЗС Росії грубо порушує:

Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року,

Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року,

сталу дипломатичну практику.

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