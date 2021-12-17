Україна закупить інноваційні ліки проти коронавірусу: що про них відомо

17 грудня 2021 , 12:32
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Україна має намір закупити таблетки від коронавірусу молнупіравір американської компанії Merck. Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату.

Їх будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида на брифінгу.

Зверніть увагу Найнебезпечніша загроза охороні здоров'я у світі, – у G7 висловилися про Омікрон

Україна внесла молнупіравір до списку медикаментів, які застосовуються для лікування коронавірусу, ще в листопаді 2021. Тоді лише 16 грудня Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю цього препарату.

Загалом Україна планує закупити 300 тисяч курсів молнупіравіру і застосовувати їх для лікування від COVID-19 в перші дні захворювання.

Молнупіравір – це таблетки, тому вони не вимагають особливих умов зберігання і їх зручно приймати,
– зазначив Комарида.

Він додав, що Велика Британія вже зареєструвала цей препарат для лікування пацієнтів хоча б з одним чинником ризику, серед яких:

  • надмірна вага,
  • вік 60+;
  • цукровий діабет;
  • хвороби серця.
 
Молнупіравір – як діє

Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби

Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19. 

У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.

Також повідомлялося, закуплять таблетки паксловід компанії Pfizer.

Довідка. Попередні дані показували, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50%. Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%.
Автор: Аліна Оліховська