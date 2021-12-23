Україна в жовтій зоні, тільки дві області залишились "червоними"
Джерело:МОЗ
Майже вся Україна перейшла в жовту зону карантину. Наразі у червоній зоні перебуваються тільки Волинська та Запорізька області.
Червона зона
Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. У них критичний коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Втім, ситуація почала покращуватись.
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Жовта зона
Зараз майже вся країна в жовтій зоні.
Від сьогодні до жовтої зони перейшли Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.
Показники захворюваності
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис.населення, станом на 22 грудня по країні складає 257 на 100 тис. населення.
У Києві рівень захворюваності – 515 на 100 тисяч населення.
Показники госпіталізації
Станом на 22 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 32,6, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. В Києві рівень госпіталізацій складає 28,8 на 100 тисяч населення.Важливо! Тобто показник рівня госпіталізацій не перевищено в жодній області. Також у жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19.
По країні цей показник складає 27,3% при визначеному граничному рівні у 65%. В столиці показник завантаженості ліжок з киснем складає 26,2%.
Епідеміологічні показники в областях / Інфографіка МОЗ