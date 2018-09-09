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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Україна – Словаччина: стартові склади команд на матч Ліги націй

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Роздягальня збірної України
Роздягальня збірної України / ФФУ

Перед матчем збірних України та Словаччини обидва головні тренери визначилися зі стартовими складами на гру.

Обдва тренери випустили найсильніших гравців на цей матч. Тому обидва склади без неочікуваних змін. Єдине, що на відміну від матчу проти Чехії, у центрі захисту зіграє МИкита Бурда, а не Сергій Кривцов.

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Україна: П’ятов, Матвієнко, Бурда, Ракіцький, Караваєв, Степаненко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Ярмоленко, Яремчук.

Запасні: Бойко, Лунін, Кравець, Кривцов, Цуріков, Данченко, Буяльський, Циганков, Сидорчук, Зінченко, Макаренко, Селезньов.

Словаччина: Дубравка, Губочан, Шкртел, Шкриньяр, Шатка, Куцка, Лоботка, Мак, Вайсс, Гамшик, Немец.

Запасні: Козачік, Шулла, Вальєнт, Дьембер, Грегуш, Дуда, Пачинда, Руснак, Грошовські, Мазань, Сабо, Дюріш.

Нагадаємо, матч Україна – Словаччина відбудеться у Львові у неділю, 9 вересня. Початок матчу о 16:00. Однак глядачі на "Арену Львів" не зможуть потрапити через санкції зі сторони УЄФА щодо збірної України. Перед стадіоном буде розміщена фан-зона, де вболівальники зможуть підтримати свою команду.

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Теги: Футбол Збірна України з футболу Спорт
Джерело: 24 Канал
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