Україна – Андорра: стан збірної перед матчем відбору до Євро-2019

У вівторок, 11 вересня, молодіжна збірна України з футболу проведе матч відбору до Євро-2019 проти Андорри.

В поєдинку не зіграють хавбеки Олександр Піхальонок і Євген Протасов. Обидва залишили розташування команди через травми. А ось Валерій Лучкевич встиг відновитися і повинен зіграти у цьому матчі.

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Після перемоги над збірною Латвії (3:2) підопічні Олександра Головка не мають права втрачати очки в поєдинку з таким суперником як збірна Андорри. При вдалому розкладі українці можуть навіть поборотися за перше місце в групі.

Цікаво, що букмекери на перемогу нашої збірної пропонують мізерний коефіцієнт – 1.04, а виграш гостей кожну поставлену гривню примножить в 40 разів.

Зазначимо, що раніше збірні вже зустрічалися один раз, і було це в нинішній кваліфікації до Євро-2019. Рік тому Україна обіграла Андорру 6:0.

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Матч Україна U-21 – Андорра U-21 відбудеться 11 вересня на "Славутич Арені" у Запоріжжі. Початок – о 19:00.

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