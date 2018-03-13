Україна бойкотуватиме усі спортивні змагання в Росії, – Бринзак

Україна тимчасово відмовляється від участі в міжнародних турнірах з усіх видів спорту на території Російської Федерації.

Про це розповів президент федерації біатлону України, перший віце-президент Національного олімпійського комітету країни Володимир Бринзак в інтерв'ю російському виданню "Спорт-Експрес".

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"Дійсно, збірна України не приїде на етап Кубка світу з біатлону в Тюмень. Я зустрічався сьогодні з політиками, ми довго спілкувалися. У підсумку прийняли рішення тимчасово відмовитися від участі в турнірах, що проходять в Росії", – розповів президент ФБУ.

За його словами, українські спортсмени взагалі не братимуть участі у змаганнях, що проводять на території Росії.

"Поки так. А далі подивимося... Хочеться, щоб все змінилося. Щоб ми знову приїхали в Росію і в чесній боротьбі завойовували медалі. Потрібно, щоб загальна політична ситуація покращилася, атмосфера перестала загострюватися. Сподіваюся, все відновиться", – підсумував Бринзак.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що збірна України з біатлону не братиме участі у 9-му етапі Кубка світу, що пройде у Росії в Тюмені.