Україна – чи не головний постачальник "живого товару" на секс-ринки світу

"Секс-тури" у Дніпрі організував громадянин Туреччини. Чоловік вербував дівчат, здебільшого – неповнолітніх, і орендував для них будинок, у якому дівчата мали продавати іноземцям своє тіло. А одну з дівчат для цього навіть відправив за кордон. І це далеко не єдиний подібний випадок.

Україна давно заробила репутацію одного з головних постачальників живого товару на секс-ринки світу. Лише 2017 року правоохоронці викрили 20 каналів незаконного вивезення людей закордон.

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Маріуполь, Одеса, Харків, Дніпропетровщина – географія затримань ледь не по всій Україні. Торік правоохоронцям вдалося врятувати 70 дорослих, яких вивозили у сексуальне та трудове рабство. А також десятки дітей, з яких би зробили жебраків. Однак, реальна статистика набагато страшніша.



Директор правової допомоги ГО "Ла Страда-Україна" Марина Легенька

Потерпілі просять перш за все правового захисту – кажуть у громадській організації "Ла Страда". А його український закон чомусь гарантує лише спійманим работорговцям. Ще гірше тим, хто зараз закордоном. Їх МЗС України фактично не помічає.

Випадок з Таїландом. Там є особа, яку засудили до довічного ув'язнення, і вона відбуває там покарання. Хоча в Україні вона визнана жертвою работоргівлі. І цьому також потрібно надавати відповідної уваги,

– директор правової допомоги ГО "Ла Страда-Україна" Марина Легенька.

Найгірше те, що українські правоохоронці не надто тісно співпрацюють із закордонними колегами. А самі впоратися з цією проблемою не в силі. Адже торгівля людьми сьогодні – найбільш активний "чорний" бізнес у світі із річним обігом у десятки мільярдів доларів.

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Торік правоохоронці виявили 111 работорговців, 43 особи затримали. Торговців людьми в Україні можуть посадити на 15 років. Однак, часто суди перекваліфіковують справу, і злочинців, які продавали чужі життя, садять умовно.