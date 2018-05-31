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Україна – дуже особлива держава, – Стівен Болдвін розповів про візит до Києва

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Актор Стівен Болдвін
Актор Стівен Болдвін

Голлівудський актор Стівен Болдвін приїхав до Києва. Знаменитість візьме участь у Національному молитовному сніданку, який запланований на 31 травня.

Під час прес-конференції актор Стівен Болдвін розповів про свої перші враження від візиту до столиці України, повідомляє ТСН. Зокрема, голлівудська зірка зазначив, що в Києві відчуває себе, як вдома. 

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Україна – дуже особлива країна. Відчуваєш себе затишно, наче вдома. Не кожна країна дає такі відчуття. Думаю, що це українці роблять її такою. Моя дружина з Бразилії, і бразильці вони такі привітні, такі дружні, як на мене, українці такі ж,
– розповів Стівен Болдвін. 

Про війну в Україні, яка відбувається на Сході, актор не хотів говорити, адже він не є політиком та не має на меті визначати, хто у військовому конфлікті правий чи ні. Відтак Стівен Болдвін досить по-філософськи відповів на питання журналістів.

"Моя місія в Україні – духовна. Для мене важливо, що Бог є всюди. В політиці і конфліктах, як зараз у вашій країні, легко сказати – ті неправі, а ці праві, але важко сказати – Бог і є відповідь. Я тут, щоб нести цю думку", – зазначив Стівен Болдвін.

Не обійшов увагою актор нещадну критику свого брата Алека щодо президентства Дональда Трампа. Сам Стівен підтримує чинного главу Білого дому та вважає, що США, як і будь-яка країна, має свої внутрішні проблеми. На його думку, Дональд Трамп чудово виконує свою роботу, а пародії, які створив його родич – лише прояв його акторського таланту.

Хто такий Стівен Болдвін?
Голлівудський актор та брат знаменитого Алека Болдвіна. Стівен зіграв у фільмах "Час падіння", "Обмін тілами", "Звичайні підозрвані", "Пробудження смерті", "Шість" та "Ну що, зіграємо?" Пік кар'єри в Голлівуді припав на 1990 – 2000 роки. 

Щодо особистого життя, Стівен Болдвін одружений з бразильською красунею Кеннією. Подружжя має двох доньок – Алію та Хейлі. Остання – відома американська модель. 

Теги: LifeStyle Кіно релігія Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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