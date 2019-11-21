Україна – на 5 місці у світі за кількістю загиблих та травмованих від вибухів мін

Площа замінованої української землі – понад 7 000 квадратних кілометрів. Протягом 2018 року в Україні від мін загинули або зазнали поранень 325 людей. За цим сумним показником Україну "випередили" лише чотири країни – Афганістан, Сирія, Ємен та М'янма.

Про це свідчить доповідь Landmine Monitor 2019, яку 21 листопада оприлюднила міжнародна неурядова організація Handicap International.

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Україна – на п'ятому місці у світі в рейтингу країн з найвищою кількістю жертв від цих боєприпасів. На першому місці – Афганістан (2 тисячі 234 жертви), потім – Сирія, Ємен та М'янма.



Малі, Ірак, Колумбія, Нігерія та Пакистан також в десятці країн з трагічними даними / Фото Handicap International

У 2018 році у світі від мін та вибухових пристроїв загинули або зазнали поранень 6 тисяч 897 людей, більшість жертв – мирні мешканці, половина з яких діти. І мовиться тут тільки про офіційну статистику, за даними, зібраними Handicap International.



Українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у червні 2019 року повідомляло, що протягом 5 років війни в Україні від мін та вибухів загинули 977 людей, а ще 1528 зазнали травм.