"Україна – не Содом": у Києві проходить масштабний марш за сімейні цінності

У Києві близько тисячі людей вийшли на вулиці на акцію "За сімейні цінності". Учасники збираються йти ходою до Адміністрації Президента.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу Марія Писаренко.

Люди вийшли на акцію, оскільки виступають проти внесення змін до законодавства України, за якими у дошкільних навчальних закладах і школах пропагуватимуться гомосексуалізм і гендерна політика. Відповідна петиція була опублікована на сайті АП.

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Ми зібралися на мирний марш протесту проти пропаганди гомосексуалізму та гендерної політики. Це суперечить традиційним українським сімейним цінностям,

– заявила одна з учасниць маршу Вікторія Бондарева.

У руках активісти тримають плакати з гаслами "Гендерна ідеологія калічить дітей", "Ініціаторів антисімейних цінностей – до відповідальності!", "Школа – не місце для сексуальних експериментів" та скандують "Україна – не Содом".

Зі слів учасників маршу, акція на захист сімейних цінностей має попереджувальний характер.

Що таке ЛГБТ? Це — соціальна сукупність лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів (ЛГБТ), що об'єднується спільними інтересами, проблемами і цілями. Вона складається з різних груп спілкування, громад, субкультурних течій, гей-кварталів і ЛГБТ-організацій. Сформована ЛГБТ-спільнота заклала основу руху за права людини відносно ЛГБТ-людей.