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      Україна – один із найбільших експортерів агропродукції до ЄС

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      Україна – третій найбільший експортер агропродукції до країн ЄС / agroreview.com

      Впродовж року Україна експортувала до країн Євросоюзу сільськогосподарських продуктів на понад 7 мільярдів євро. Це дозволило країні зайняти третє місце у списку найбільших агроекспортерів у ЄС.

      Інформацію про результати експорту від листопада 2018 року по жовтень 2019 року опублікували на сайті Єврокомісії.

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      На європейські ринки з України ввезли агропродуктів на 7,3 мільярда євро.

      Це дозволило країні зайняти третє місце серед найбільших експортерів аграрної продукції до ЄС,
      – йдеться у звіті.

      Перше місце займають США, які експортували до ЄС агропродукції на 12,3 мільярда євро, друге – Бразилія із показником 11,7 мільярда євро. До п’ятірки лідерів також увійшов Китай (6,2 мільярда євро) та Аргентина (5,1 мільярда євро).

      агропродукція експорт
      Найбільші експортери агропродукції до країн ЄС / ec.europa.eu

      Обсяг сільськогосподарського імпорту з України до ЄС щороку зростає. У порівнянні з попереднім періодом (листопад 2017 – жовтень 2018) він збільшився на 41%, тобто на 2,1 мільярда євро.

      агросектор
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини США Євросоюз Єврокомісія Сільське господарство Експорт Китай Бразилія Аргентина Новини України Гроші
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