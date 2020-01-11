Україна – один із найбільших експортерів агропродукції до ЄС

Впродовж року Україна експортувала до країн Євросоюзу сільськогосподарських продуктів на понад 7 мільярдів євро. Це дозволило країні зайняти третє місце у списку найбільших агроекспортерів у ЄС.

Інформацію про результати експорту від листопада 2018 року по жовтень 2019 року опублікували на сайті Єврокомісії.

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На європейські ринки з України ввезли агропродуктів на 7,3 мільярда євро.

Це дозволило країні зайняти третє місце серед найбільших експортерів аграрної продукції до ЄС,

– йдеться у звіті.

Перше місце займають США, які експортували до ЄС агропродукції на 12,3 мільярда євро, друге – Бразилія із показником 11,7 мільярда євро. До п’ятірки лідерів також увійшов Китай (6,2 мільярда євро) та Аргентина (5,1 мільярда євро).



Найбільші експортери агропродукції до країн ЄС / ec.europa.eu

Обсяг сільськогосподарського імпорту з України до ЄС щороку зростає. У порівнянні з попереднім періодом (листопад 2017 – жовтень 2018) він збільшився на 41%, тобто на 2,1 мільярда євро.



Яких агропродуктів і за скільки купили в Україні / Інфографіка 24 каналу