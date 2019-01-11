Україна – одна з тих, хто експортує до Євросоюзу найбільше агропродукції

Україна потрапила до п’ятірки країн, які експортували до Європи найбільше сільськогосподарської продукції у період з жовтня 2017 до листопада 2018 року.

Такі дані опублікувала Єврокомісія у дослідженні щодо стану торгівлі сільськогосподарською продукцією за станом на жовтень 2018 року, пише Укрінформ.

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Найбільше агропродукції продала до ЄС Бразилія, а саме на 12 мільярдів євро. Лідером серед експорту також стали США, які експортували агропродукти на 11,5 мільярдів євро.

Далі йдуть Китай, Аргентина, Україна, Швейцарія, Туреччина та Індонезія. На кожну з цих країн припадає від 4,4 до 5,5 мільярдів євро.

При цьому обсяг українського імпорту до ЄС у період з листопада 2017 по жовтень 2018 років дещо знизився у порівнянні із аналогічним періодом 2016-2017 років – з 5 мільярдів 390 мільйонів євро до 5 мільярдів 123 мільйони євро, з абсолютним показником зменшення обсягів сільськогосподарських поставок до ЄС на суму у 226 мільйони євро (-4,9%),

– йдеться у документі дослідження.

Водночас Україна посіла перше місце серед країн, де темп імпрорту агротоварів з ЄС значно збільшився. Так, кількість продукції, доставленої з ЄС до України, зросла на 16%.